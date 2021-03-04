Дело было 24 февраля. В 10.40 ч. Томасу позвонила бабушка и сказала, что сегодня им надо ехать на прививку. Точное время им скажут, когда позвонят повторно.
Через час, в 11:40 ч. – старикам позвонили повторно и сообщили, что они должны быть в поликлинике в 12.30 ч. Т.е. через 50 минут.
Около 12 ч. Томас приехал домой к своим дедушке с бабушкой, дверь ему открыл дедушка, у которого носом шла кровь (как объяснила бабушка - от стресса). Обоим старикам больше 90 лет, ходят они с помощью ходунков.
Томас отнес в машину ходунки, затем по одному посадил в нее стариков. На часах 12.20 ч. У дедушки от волнения снова пошла кровь из носа.
Молодой человек думал, что у поликлиники действует что-то вроде мобильного пункта, но оказалось, что ему пожилых людей надо доставить в саму Антакальнисскую поликлинику.
Свободных мест на стоянке около поликлиники нет - все занято. Невозможно даже где-то встать, чтобы достать ходунки и высадить стариков. Старики нервничают, у дедушки снова носом идет кровь.
Томасу пришлось перекрыть проезд на одной из стоянок, выгрузить ходунки, помочь выйти старикам. Машину он оставил там же на стоянке, заставив другие авто. Остается "добежать" до поликлиники с двумя пенсионерами, каждому из которых уже больше 90 лет.
На пути еще одно препятствие - ступеньки, ведущие к поликлинике, въезд для инвалидов находится в конце здания, бабушка сказала, что ей не под силу преодолеть такое расстояние. Снова приходится заносить вверх ходунки, потом по одному помогать старикам подняться по лестнице.
В поликлинике ждет небольшая очередь, всем измерили температуру. Вакцинируют на первом этаже, значит, никаких лестниц не будет.
В конце коридора стоит очередь. Нужно зарегистрироваться - ввести на экране персональный код, подтвердить данные и ждать номерка. "Представляете, что это значит для пожилых людей!" - восклицает Томас. Из-за этого у аппарата образовалась очередь.
Подошла очередь стариков, им выдали анкеты: в 4-5 местах надо написать имя-фамилию, возраст, дату, время, подписаться. Также расставить пометки около вопросов - не болен ли, нет ли аллергии. Бумаг немного, но опять-таки, речь идет о пожилых людях, у них это времени отнимает немало.
Прививки делают быстро. Дедушка с бабушкой рады, получили прививку вакциной Pfizer и находятся под наблюдением в соседних кабинетах. После прививки все гораздо спокойнее, звонят, делятся впечатлениями с близкими.
Прошли положенные 10 минут, Томас предложил дедушке с бабушкой ехать домой. Еще небольшая передышка, старики оделись и направились к машине.
На выходе из поликлиники Томас обратил внимание на очередь - люди стоят даже на улице.
Снова ждет нелегкий спуск с лестницы. На этот раз Томасу удалось подъехать на машине ближе к тому месту, где он оставил дедушку с бабушкой, другие водители терпеливо ждали, пока он погрузил ходунки, посадил в машину стариков.
Томаса удивляет, почему к людям столь преклонного возраста не может на дом приезжать скорая и делать прививки на дому. Что делать тем, кто не в состоянии приехать в поликлинику? Что было бы, если бы в этот день старики не смогли бы приехать, ведь заранее дата и время не были назначены, мало ли что случилось?
Ждет повторная вакцинация, и это тревожит читателя портала.
Ситуацию прокомментировала представитель Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене.
"Сама Антакальнисская поликлиника уведомляет своих пациентов о дате и времени вакцинации как минимум за сутки. Бывает, если остаются неиспользованные дозы, человека в конце дня могут попросить приехать в тот же день, но такие случаи редки. Мы регистрируем пациентов на конкретное время, чтобы регулировать поток. Всем пациентам наши работники и волонтеры помогают заполнить анкеты. На сейгодняшний день у нас привиты 7500 человек, 1200 - двумя дозами.
Что касается вышеупомянутой ситуации, то в тот день наша поликлиника прививала пациентов поликлиники Вильнюсской клинической больницы. Мы хотим подчеркнуть, что пациентов регистрировали и информировали не мы, а их поликлиника. Мы сожалеем, что людей о вакцинации информировали в последний момент, несмотря на то, что мы передали всю информацию заранее. К сожалению, поликлиника Вильнюсской клинической больницы не смогла своевременно информировать своих пациентов, и у нас образовались очереди".
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