Дело было 24 февраля. В 10.40 ч. Томасу позвонила бабушка и сказала, что сегодня им надо ехать на прививку. Точное время им скажут, когда позвонят повторно.

Через час, в 11:40 ч. – старикам позвонили повторно и сообщили, что они должны быть в поликлинике в 12.30 ч. Т.е. через 50 минут.

Около 12 ч. Томас приехал домой к своим дедушке с бабушкой, дверь ему открыл дедушка, у которого носом шла кровь (как объяснила бабушка - от стресса). Обоим старикам больше 90 лет, ходят они с помощью ходунков.

Томас отнес в машину ходунки, затем по одному посадил в нее стариков. На часах 12.20 ч. У дедушки от волнения снова пошла кровь из носа.

Молодой человек думал, что у поликлиники действует что-то вроде мобильного пункта, но оказалось, что ему пожилых людей надо доставить в саму Антакальнисскую поликлинику.

Свободных мест на стоянке около поликлиники нет - все занято. Невозможно даже где-то встать, чтобы достать ходунки и высадить стариков. Старики нервничают, у дедушки снова носом идет кровь.

Kauno Ledo rūmuose pradėjo veikti vakcinavimo centras © DELFI / Nerijus Povilaitis

Томасу пришлось перекрыть проезд на одной из стоянок, выгрузить ходунки, помочь выйти старикам. Машину он оставил там же на стоянке, заставив другие авто. Остается "добежать" до поликлиники с двумя пенсионерами, каждому из которых уже больше 90 лет.

На пути еще одно препятствие - ступеньки, ведущие к поликлинике, въезд для инвалидов находится в конце здания, бабушка сказала, что ей не под силу преодолеть такое расстояние. Снова приходится заносить вверх ходунки, потом по одному помогать старикам подняться по лестнице.

В поликлинике ждет небольшая очередь, всем измерили температуру. Вакцинируют на первом этаже, значит, никаких лестниц не будет.

В конце коридора стоит очередь. Нужно зарегистрироваться - ввести на экране персональный код, подтвердить данные и ждать номерка. "Представляете, что это значит для пожилых людей!" - восклицает Томас. Из-за этого у аппарата образовалась очередь.

Подошла очередь стариков, им выдали анкеты: в 4-5 местах надо написать имя-фамилию, возраст, дату, время, подписаться. Также расставить пометки около вопросов - не болен ли, нет ли аллергии. Бумаг немного, но опять-таки, речь идет о пожилых людях, у них это времени отнимает немало.

Прививки делают быстро. Дедушка с бабушкой рады, получили прививку вакциной Pfizer и находятся под наблюдением в соседних кабинетах. После прививки все гораздо спокойнее, звонят, делятся впечатлениями с близкими.

Прошли положенные 10 минут, Томас предложил дедушке с бабушкой ехать домой. Еще небольшая передышка, старики оделись и направились к машине.

На выходе из поликлиники Томас обратил внимание на очередь - люди стоят даже на улице.

Снова ждет нелегкий спуск с лестницы. На этот раз Томасу удалось подъехать на машине ближе к тому месту, где он оставил дедушку с бабушкой, другие водители терпеливо ждали, пока он погрузил ходунки, посадил в машину стариков.

Томаса удивляет, почему к людям столь преклонного возраста не может на дом приезжать скорая и делать прививки на дому. Что делать тем, кто не в состоянии приехать в поликлинику? Что было бы, если бы в этот день старики не смогли бы приехать, ведь заранее дата и время не были назначены, мало ли что случилось?

Ждет повторная вакцинация, и это тревожит читателя портала.

Ситуацию прокомментировала представитель Антакальнисской поликлиники Рута Ванагене.

"Сама Антакальнисская поликлиника уведомляет своих пациентов о дате и времени вакцинации как минимум за сутки. Бывает, если остаются неиспользованные дозы, человека в конце дня могут попросить приехать в тот же день, но такие случаи редки. Мы регистрируем пациентов на конкретное время, чтобы регулировать поток. Всем пациентам наши работники и волонтеры помогают заполнить анкеты. На сейгодняшний день у нас привиты 7500 человек, 1200 - двумя дозами.

Что касается вышеупомянутой ситуации, то в тот день наша поликлиника прививала пациентов поликлиники Вильнюсской клинической больницы. Мы хотим подчеркнуть, что пациентов регистрировали и информировали не мы, а их поликлиника. Мы сожалеем, что людей о вакцинации информировали в последний момент, несмотря на то, что мы передали всю информацию заранее. К сожалению, поликлиника Вильнюсской клинической больницы не смогла своевременно информировать своих пациентов, и у нас образовались очереди".