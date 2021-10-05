Вильнюсец пытался воспользоваться найденным на улице "паспортом возможностей" и получил большой штраф

"Аудрюс П. без законного основания завладел, хранил и воспользовался документом другого физического лица, поэтому совершенное им преступление расценивается как преступление средней тяжести", – объявила судья Вильнюсского участкового суда Ева Нарбутайте.

Мужчине, которого осудили за использование чужого документа, грозил больший штраф, но он признал свою вину, раскаивался, сожалел о содеянном, поэтому штраф был уменьшен на треть. Штраф он должен выплатить в течение года.

Суд отметил, что Аудрюс П. сознался в содеянном, но его ответственность отягчает тот факт, что он совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Аудрюс П. воспользовался чужим документом 22 сентября вечером в Вильнюсе, он пытался пройти с ним в магазин Iki. Мужчина был пьян (1,21 промилле) Охранник передал его в руки полиции.

Мужчина свою вину полностью признал. Он рассказал в суде, что нашел документ на автомобильной стоянке около магазина. Аудрюс П. уверял, что хотел купить в магазине воды.

"Если бы я был трезвым, я бы точно так не поступил", - сказал он в суде. Владелец документа полицейским сказал, что скорее всего случайно выронил бумажный "паспорт возможностей".

В Вильнюсе суд уже рассмотрел три подобных дела.