"Аудрюс П. без законного основания завладел, хранил и воспользовался документом другого физического лица, поэтому совершенное им преступление расценивается как преступление средней тяжести", – объявила судья Вильнюсского участкового суда Ева Нарбутайте.
Мужчине, которого осудили за использование чужого документа, грозил больший штраф, но он признал свою вину, раскаивался, сожалел о содеянном, поэтому штраф был уменьшен на треть. Штраф он должен выплатить в течение года.
Суд отметил, что Аудрюс П. сознался в содеянном, но его ответственность отягчает тот факт, что он совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
Аудрюс П. воспользовался чужим документом 22 сентября вечером в Вильнюсе, он пытался пройти с ним в магазин Iki. Мужчина был пьян (1,21 промилле) Охранник передал его в руки полиции.
Мужчина свою вину полностью признал. Он рассказал в суде, что нашел документ на автомобильной стоянке около магазина. Аудрюс П. уверял, что хотел купить в магазине воды.
"Если бы я был трезвым, я бы точно так не поступил", - сказал он в суде. Владелец документа полицейским сказал, что скорее всего случайно выронил бумажный "паспорт возможностей".
В Вильнюсе суд уже рассмотрел три подобных дела.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Врачи рассказали о скончавшейся от коронавируса молодой женщине (48)
По предварительным данным Департамента статистики...
Карантин в Литве может больше не вернуться, новые ограничения будут действовать и без него (63)
1 октября 2021 года в Литве ввели новые правила ношения...
Правительство Литвы рассмотрит предложение ввести обязательную вакцинацию для части работников (22)
В среду правительство Литвы намерено рассмотреть...
Вильнюсец пытался воспользоваться найденным на улице "паспортом возможностей" и получил большой штраф (8)
Вильнюсец, который пытался попасть в магазин Iki с чужим...