Вильнюсец пожаловался на смрад, но ничего не добился: так для кого все эти штрафы?

Уличные туалеты - источник загрязнения окружающей среды, это угроза для источников питьевой воды. По этой причине службы ЕС требуют отказаться от этого наследия как можно скорее. Но для Литвы это настоящий вызов.

Еврокомиссия даже начала против Литвы расследование, стране грозят огромные штрафы.

Министерство охраны окружающей среды сообщило о создании системы контроля пользователей таких туалетов. Система обойдется больше чем в миллион евро. Будут контролировать, какое количество отходов вывозят из конкретного туалета.

Однако, по требованиям ЕС, в населенных пунктах, где живет не меньше 2000 человек, 98% жителей должны быть подключены к центральной канализации. Если этого не будет, Литве грозят штрафы в сотни миллионов евро. Однако на данный момент этой цели достигли лишь 17 муниципалитетов из 60. Сейчас за неправильную утилизацию содержимого уличных туалетов грозит штраф в размере 300 евро.

Lauko tualetai Kęstučio g. © DELFI / Josvydas Elinskas

Несмотря на это, на деле все обстоит иначе. В районе Жверинас, в центре Вильнюса, до сих пор можно найти немало уличных туалетов. Есть уличные туалеты в Шнипишкес, Маркучай, Науининкай.

Один житель Жверинаса, не выдержав постоянного смрада, написал жалобу, однако получил совсем не такой ответ, на какой рассчитывал.

Департамент охраны окружающей среды перенаправил его жалобу в муниципалитет.

"Около забора моего дома стоят несколько уличных туалетов. И это в Вильнюсе, в XXI веке. В центре города, где есть водопровод и канализация. Эти туалеты бездонные, и речи не идет о цивилизованном вывозе их содержимого. Все уходит в грунтовые воды. Зачем кого-то нанимать и вывозить, если все уходит в землю? Это грубое нарушение. Это загрязнение природы. Я уже не говорю о постоянном смраде. Госучреждения говорят о штрафах, но на деле ничего подобного нет. Я написал жалобу, но получил смешной ответ", - рассказал мужчина, не пожелавший назвать свое имя.

Представитель Вильнюсского муниципалитета Владимир Михайлов ответил на жалобу, указав, что "муниципалитет, по решению суда от 2 ноября 2017 года не является карательным органом, назначающим штрафы". Кроме того, указано, что уличные туалеты должны отвечать установленным правилам, но не указано, отвечают ли этим требованиям туалеты на ул. Кястучё, о которых идет речь (туалеты должны быть, чистыми и продезинфецированными).

"Представитель администрации города Виктор Марцинкевич провел проверку на указанной территории, зафиксировал три уличных туалета, которые были достаточно чистыми, но уже требовалось вывезти их содержимое.

Марцинкевичу не удалось найти владельцев туалетов, но проверки будут повторятся, когда владельцев найдут, им напомнят о действующих требованиях. По закону муниципалитеты не отвечают за оборудование и контроль за уличными туалетами. По закону это ответственность Министерства охраны окружающей среды", - указано в ответе Михайлова.

Кроме того, чиновник предложил жителю обратиться в суд, чтобы остановить загрязнение природы.

"Литва декларирует борьбу с уличными туалетами, а их у нас много - даже в центре города. А когда жители сообщают о случаях загрязнения, им предлагают обратиться в суд, чтобы остановить загрязнение, а сами учреждения ничего не делают. И так по всей Литве", - сказал житель Жверинаса.

Delfi обратился в муниципалитет. Представитель отдела общественного порядка Анджеюс Диникис пояснил журналисту, что пока им не удалось найти владельца уличных туалетов, поскольку 80% жителей в доме - арендаторы.

"Все они указывают одного владельца, который сейчас в отъезде", - указал чиновник.

Связаться с владельцем туалетов не удалось и журналисту Delfi.

Диникис отметил, что в этой сфере полномочий у муниципалитета немного, за порядок отвечает министерство.

Представитель Департамента охраны природы Юргита Ясюнене дала короткий ответ на вопрос Delfi: "Уличные туалеты – дело муниципалитета".

Как бы там ни было, у департамента есть необходимые полномочия для контроля над уличными туалетами. О рейдах и штрафах департамент информировал не раз.

Например, в феврале этого года сообщалось: "Специалисты регулярно проводят рейды, проверяют, подключились ли жители к водопроводу и канализации, как утилизируют отходы. При контроле систем в индивидуальных домах за год проводят около 400 проверок".

"Это важная часть нашей работы (...)", – указала глава Биржайского отдела департамента охраны природы Элона Пипирайте. В том же сообщении указано, что в 2021 г. зафиксировано 698 нарушителей, а в 2020 г. - 541.

Советник министра охраны окружающей среды Айсте Жилинскене заявила, что контроль за подобными туалетами должен осуществлять муниципалитет, от муниципалитета также, по ее словам, зависит и план отказа от таких сооружений в городе.