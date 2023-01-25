aA
Зимой в природе можно увидеть необычное явление природы - "ледяные волосы". Это уникальный гриб, под влиянием которого на мертвой влажной древесине образуется необычная формация льда, напоминающая облако волос. Это явление происходит при температуре чуть ниже нуля в лиственных лесах.
Ledo plaukai
Ledo plaukai
© Asmeninins albumas

"Около 11 ч. утра я шел вдоль берега Нерис от деревни Люционай в сторону Скалишкской пещере. Было около 3 градусов мороза. И тут я увидел это, снега не было, я уже слышал о таком грибе, вот и подумал, что это он, рассмотрел вблизи и понял, что это так", – сказал Delfi Вайдотас Марозас и поделился фотографиями.

Два года назад ледяные волосы обнаружили и специалисты.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В декабре работодатели выплатили щедрые премии: самые большие зарплаты составили почти 40 000 евро

В декабре несколько десятков литовских компаний...

Было и стало: Вильнюс празднует юбилей и еще один золотой век

"Сейчас Вильнюс переживает очень хороший и красивый...

Эфир Delfi: Вильнюсу исполняется 700 лет, Харьков — от разрушения до восстановления

ФРГ поставит танки Leopard Украине, Вильнюсу сегодня...

Евродепутат: снижения процентной ставки по кредитам от Европейского Центробанка вряд ли стоит ожидать

С политэкономистом, депутатом Европарламента от Литвы...

Вильнюс отмечает 700-летие: какие мероприятия проходят в столице 25 января

25 января Вильнюс отмечает свой юбилей и вступает в...