"Около 11 ч. утра я шел вдоль берега Нерис от деревни Люционай в сторону Скалишкской пещере. Было около 3 градусов мороза. И тут я увидел это, снега не было, я уже слышал о таком грибе, вот и подумал, что это он, рассмотрел вблизи и понял, что это так", – сказал Delfi Вайдотас Марозас и поделился фотографиями.

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