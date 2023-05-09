Вильнюсец несколько недель не может купить выписанные антибиотики

Томас рассказал, что гастроэнтеролог назначил ему антибиотики двух видов, один из них – амоксициллин.

"Одни антибиотики я наше сразу, а амоксициллин (Ospamox) не могу найти. В аптеках его нет", – сказал вильнюсец.

По словам мужчины, некоторые аптеки просили именной рецепт.

"В некоторых аптеках есть антибиотик, но просят именной рецепт, его дает врач. Я позвонил врачу. Она утверждает, что в этом нет необходимости, что в аптеки стали поставлять обычный амоксициллин. Я пошел, но мне сказали, что нет. Когда будет, не знают. Врач сказала, что Государственная служба контроля над лекарствами сообщает о том, что с 21 апреля поставки Ospamox возобновлены", – сказал Томас.

Прошло несколько недель, а антибиотик он не может купить.

Пресс-секретарь Eurovaistinė Роланда Липнявичюте сказала, что поставки этого лекарства восстанавливаются.

"В течение некоторого времени мы наблюдали нехватку Ospamox - и в Литве, и во всем мире, но сейчас понемногу поставки возобновляются. В аптеках он должен появиться в конце мая или в июне. Поскольку сейчас количество Ospamox ограничено, мы стараемся распределять его централизованно – чтобы он попал в каждую нашу аптеку. Если в одной аптеке клиент не нашел лекарство, провизоры проверят и скажут, где оно есть. Если лекарство есть в другом городе, его привезут в течение нескольких дней.

До восстановления поставок Ospamox вместо этого антибиотика врач может назначить альтернативу – именное лекарство с действующим веществом амоксициллин. Для этого нужен не только рецепт, но и выданная врачом специальная декларация, "именной рецепт", – сказала Липнявичюте.

Представитель ЗАО Nemuno vaistinė Аушра Будрикене сказала, что в аптеках Camelia, как и в других аптеках есть проблемы с поставками некоторых лекарств.

"Ospamox можно найти в наших аптеках, но мы получаем его в ограниченных количествах, мы распределяем препарат по всем аптекам. У нас есть аналоги, содержащие амоксициллин, именные препараты. Для их получения надо иметь специальный рецепт врача", – указала Будрикене.

Государственная служба контроля над лекарствами указала, что возобновлены поставки антибиотиков, например, Amoksiklav (амоксициллин/клавулановая кислота) 875 мг/125 мг таблетки N14.

"Что касается препаратов, которых не хватает, то ЗАО Sandoz сообщило, - Ospamox (амоксициллин) 1000 мг в таблетках N20 будет поставляться с перебоями до 30 июня 2023 г. Ospamox (амоксициллин) в порошке для суспензии 250 мг/5 мл 11 г планируют поставлять с 31 мая 2023 г", – сказано в комментарии.

Чтобы назначить именное лекарство, которое есть в перечне, но не компенсируется, врач должен выдать рецепт и "именной рецепт" на приобретение препарата.

Поскольку не только в Литве, но и во всей Европе антибиотиков не хватает, мы призываем врачей перед тем, как выписать их, проверить информацию на нашем сайте и напоминаем, что информация о запасах лекарств на складах публичная – ее можно найти на нашем сайте в разделе "Важная информация", и в разделе "Новости".