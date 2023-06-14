Вильнюсец интересовался, где в городе разрешается загорать

"Итак, перед тем как задать вопрос, хочу поделиться увиденным. Я часто хожу через район Жверинас. Недалеко от пешеходного моста, ведущего в парк Вингис, есть большая поляна, которая стала центром притяжения для отдыхающих горожан.
В теплое время года жители здесь часто загорают. Приходят как поодиночке, так и компаниями. Солнечные ванны принимают как люди старшего возраста, так и молодежь.
Меня эта картина в престижном районе города несколько удивляет. Тем более, что там часто собирается молодежь, дети – нередко приходят воспитанники детских садов и школ.
В том месте я не видел знака "пляж", да и не похожа поляна на пляж. Около моря или на пляже в Валакампяй загорающие никого не удивляют. А вот в центре города такая картина непривычна, а кого-то может заставить почувствовать себя неловко.
Я хотел узнать, можно ли загорать, где тебе вздумается? Неужели никто не может наказать или хотя бы призвать к порядку за то, что горожане полуголые загорают на полянах, в парках? В конце концов, загорают же люди и у Белого моста, хотя там нет знака "пляж".
***
Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что нет законов и других законодательных актов, запрещающих загорать в общественных местах.
"В общественных местах запрещено раздеваться догола – за это грозит штраф до 240 евро.
Кроме того, нет знака, обозначающего место для загорания. Знаки "пляж" обозначают места для купания, где можно безопасно купаться", – заметил представитель муниципалитета.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рестораны не находят работников: приходит молодежь без опыта и хочет получать 1000 евро "на руки"
Лето – самая страда для кафе и ресторанов, но...
Чрезвычайная ситуация на литовском взморье – гибнет урожай, жителей просят не жарить шашлык
В Шилутском и Клайпедском районах временно запрещено...
Осужденный весело провел время на воле: убежав из колонии, украл вещи в Akropolis и обокрал двоих человек
Каунасская полиция задержала сбежавшего из колонии...
Очереди на границе и опасность литовцев не останавливают: жители рассказывают, почему едут в Беларусь
В апреле прошлого года Беларусь объявила о введении...
Эфир Delfi: Украина, Литва и НАТО — ожидания, подрыв Каховской ГЭС и позиция США, сдерживание России
В Брюсселе завтра начинается встреча министров обороны...