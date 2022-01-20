"Хочу поделиться с вами своим опытом. У меня, как и у многих других жителей, установили COVID-19. Через несколько дней заболели и члены моей семьи. Мы зарегистрировали ребенка на тест.

Чтобы не распространять инфекцию и не просить кого-то другого везти моего ребенка, я решил сделать это сам. Несколько дней через СМИ я наблюдал за ситуацией в пункте тестирования, поэтому решил ехать за два часа до указанного времени", - рассказал мужчина.

Он приехал около 10 ч., у пункта было всего несколько машин, но их не взяли, поскольку они приехали слишком рано.

"Я уехал", - сказал он.

Через час он приехал с сыном в указанное время – в 11.30 ч.

"Уже стояла большая очередь, мы провели в ней 90 минут. И история повторилась: нас не приняли, велели регистрироваться на другой день. Я спросил, кто принял такой порядок, мне ответили - министр здравоохранения Арунас Дулькис. Я попросил назвать имя того, кто принимает решение на месте. Мне сказали - координатор центра. Я связался с ним, объяснил ситуацию, мне повторили - приехал не в то время. И неважно, что я 90 минут простоял в очереди с больным ребенком", - рассказал мужчина.

Координатор сказала, что это ее не волнует, надо было приехать раньше.

"Я напомнил, что приезжал раньше, она как раз и не разрешила тестировать моего ребенка. Я попросил ее назвать фамилию, она отказалась это сделать и велела уезжать, в противном случае вызовут полицию. Честно говоря, с таким равнодушием в этой стране раньше сталкиваться не приходилось", – возмущался мужчина.

Delfi попросил работников Вильнюсского бюро здравоохранения прокомментировать эту ситуацию. Они попросили изложить вопросы письменно, но ответ пока не дали.

На странице бюро в фейсбуке сообщалось, какой сейчас действует порядок:

обслуживают только тех, кто зарегистрировался и в конкретный день и время;

с учетом сложных погодных условий, личное время регистрации продлевается на один час – до и после указанного в смс-сообщении времени. Так появляется окно в 2 часа, за это время житель должен успеть сдать тест. Например, если время указано 14 ч., то можно приехать в период с 13 до 15 ч;

во время пересменки – 10.00–10.15 ч., 13.45–14.00 ч., 17.30–17.45 ч. – жителей не будут тестировать. В это время проводят дезинфекцию в палатках, поэтому надо это учитывать;

если время регистрации уже не действует, человека обслуживать не будут;

если человек займет в очереди место не в свое время, его попросят покинуть очередь и зарегистрироваться повторно.

Чтобы процесс был слаженным, предприняты следующие действия:

открыто дополнительное место тестирования в пункте COVID-19. Масштабы увеличены до 4000 тестов в день;

расширяется инфраструктура центра. Мощности увеличены до 4500 тестов в день;

Минздраву представили предложение, разрешить приходить в пункт пешком те, кто сдает тест профилактически, люди с симптомами должны приезжать на машинах. предложено увеличить количество тестов еще на 1500;

представлены предложения, связанные с появлением результатов тестов учеников в системе.