Вильнюсец был удивлен ценами на чебуреки: услышишь цену, и аппетит пропадет

"Я пошел в легендарную Čeburekinė на ул. В.Шопено и был удивлен ценами. Я думал, что чебуреки будут стоить 3,5-4 евро, но, когда увидел, что самый дешевый чебурек (с творогом, овощами, сыром, свининой или грибами) стоит 6,5 евро, а с бараниной – 8 евро, с бараниной и сыром – 8,5 евро, очень удивился.
Я пришел, поэтому пришлось покупать, в кассе у меня спросили, как упаковать "в пакет или коробку". Я спросил, в чем разница? Мне пояснили, что в коробке чебуреки дольше сохраняют хрустящую корочку, дома будет вкуснее. Я выбрал коробку, за это взяли еще 0,5 евро", – рассказал Арнас.
Руководитель кафе Ирена Малышко сказала, что за качество платят не только клиенты, но и они сами.
"Мы используем качественные продукты: баранину берем у фермера, курятину – на птичнике, везем свежее, не замороженное мясо. Все производим руками, часто меняем масло – все это стоит, – сказала Малышко и прибавила, – Кроме того, у меня работает много людей, а после пандемии подорожало и сырье и электричество, вот и пришлось поднять цены".
По словам собеседницы, сырье подорожало из-за пандемии и войны в Украине. По словам Малышко, число клиентов после подорожания у них не изменилось. "Все выбирают, куда пойти, а не куда не ходить. Люди, которые приходят к нам, тоже делают выбор", - сказала она.
На вопрос, какого размера их чебуреки, она ответила: "Диаметр 25–26 см. И мяса в них тоже много".
8 евро чебуреки стоят и в Бальсяй в магазине Dzūkų krautuvėlė. Правда, это цена не за 1, а за 5 чебуреков с индюшатиной, их вес 500–600 г (точная цена – 8,10 евро).
На вопрос, откуда такая цена, директор магазина Грета Сабонене сказала, что они готовят чебуреки по своему рецепту: "Мы привозим свежее мясо от фермеров, поэтому мы точно знаем, что внутри чебурека. Готовим их по специально разработанному рецепту, конечно не дома, это делает компания, с которой мы сотрудничаем".
По ее словам, цены выросли из-за роста цен на мясо и его переработку.
В Вильнюсе есть и более дешевые чебуреки. Например, на ул. Скроблу в бистро чебуреки стоят 4,25-4,75 евро (самый дорогой с бараниной), размером они с тарелку. Но хозяйка бистро не стала комментировать, откуда такая цена и где она берет продукты.
Недорогие чебуреки есть и на Юстинишкском рынке. Владелец Vilnijos čeburekai сказал, что у них чебуреки стоят 3 евро (иногда цена повышается до 3,80 евро), а выбор большой: с творогом, овощами, разным мясом.
На вопрос, откуда такая цена, он сказал, что все зависит от себестоимости: "Мы в этом бизнесе вдвоем, все - и тесто и начинку - делаем своими руками, без посредников. Мясо и другие продукты берем в торговых центрах. Ищем акции. Конечно, это отнимает много времени, надо следить за ценами, но это дает результат".
Владелец чебуречной сказал, что за три года, он цены почти не повышал а чебуреки готовит большие – 25 см в длину и 15 см в ширину. "Сырой чебурек весит 220 г: в нем 120 г теста и 100 г мяса", – уточнил собеседник.
И конечно же, чебуреки можно купить в магазинах. Там их цены колеблются в пределах 1,25-1,59 евро за чебурек весом 130 г (в чебуреках 28–36% мяса).
В упаковках продают 400–500 г чебуреков по цене 2,19-4,99 евро.