Вильнюсец был удивлен ценами на чебуреки: услышишь цену, и аппетит пропадет

"Мы используем качественные продукты: баранину берем у фермера, курятину – на птичнике, везем свежее, не замороженное мясо. Все производим руками, часто меняем масло – все это стоит, – сказала Малышко и прибавила, – Кроме того, у меня работает много людей, а после пандемии подорожало и сырье и электричество, вот и пришлось поднять цены".

Руководитель кафе Ирена Малышко сказала, что за качество платят не только клиенты, но и они сами.

Я пришел, поэтому пришлось покупать, в кассе у меня спросили, как упаковать "в пакет или коробку". Я спросил, в чем разница? Мне пояснили, что в коробке чебуреки дольше сохраняют хрустящую корочку, дома будет вкуснее. Я выбрал коробку, за это взяли еще 0,5 евро", – рассказал Арнас.

"Я пошел в легендарную Čeburekinė на ул. В.Шопено и был удивлен ценами. Я думал, что чебуреки будут стоить 3,5-4 евро, но, когда увидел, что самый дешевый чебурек (с творогом, овощами, сыром, свининой или грибами) стоит 6,5 евро, а с бараниной – 8 евро, с бараниной и сыром – 8,5 евро, очень удивился.

По словам собеседницы, сырье подорожало из-за пандемии и войны в Украине. По словам Малышко, число клиентов после подорожания у них не изменилось. "Все выбирают, куда пойти, а не куда не ходить. Люди, которые приходят к нам, тоже делают выбор", - сказала она.

На вопрос, какого размера их чебуреки, она ответила: "Диаметр 25–26 см. И мяса в них тоже много".

8 евро чебуреки стоят и в Бальсяй в магазине Dzūkų krautuvėlė. Правда, это цена не за 1, а за 5 чебуреков с индюшатиной, их вес 500–600 г (точная цена – 8,10 евро).

На вопрос, откуда такая цена, директор магазина Грета Сабонене сказала, что они готовят чебуреки по своему рецепту: "Мы привозим свежее мясо от фермеров, поэтому мы точно знаем, что внутри чебурека. Готовим их по специально разработанному рецепту, конечно не дома, это делает компания, с которой мы сотрудничаем".

По ее словам, цены выросли из-за роста цен на мясо и его переработку.