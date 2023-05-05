Вильнюсец был поражен очередями на станции техосмотра в Вильнюсе

"В субботу у меня было больше времени, поэтому я поехал проходить техосмотр на ул. Лепкальнё. Занял очередь после 8 ч. Начал проходить техосмотр около 13 ч., спустя 5 часов ожидания. Больше всего меня удивило, что работал только один специалист! Работников явно не хватает", – удивлялся мужчина.

С первого раза машина техосмотр не прошла, были небольшие недочеты, например, не отрегулированы фары, неправильно вставлена лампочка.

1 мая в Литве выходной, поэтому Викторас поехал в автосервис во вторник вечером. Он был поражен - и после 18 ч. стояла огромная очередь.

"Я постоял 5 минут на мосту и понял, что не попаду", – не скрывал он сожаления.

Викторас поехал в среду, но в 9 ч. уже стояла огромная очередь.

"Стоять еще 5–6 ч. - это абсурд, я не могу себе это позволить. Вчера хотел зарегистрировался, но на этой неделе свободных мест нет. Есть места на 16 мая, свободных мест нет ни в Неменчине, ни в Авиженяй", – продолжил он.

Поэтому он зарегистрировался на четверг в... Электренай.

"Чтобы проверить фары, поеду 100 км! Нехватка работников - большая проблема. Ненормально, когда жители не могут пройти техосмотр. Получается, что сделать это обязательно, но невозможно", – возмущался он.

Представитель Transeksta Ренальдас Габартас сказал, что весенние очереди на техосмотр на ул. Лентварё, 7A (это единственное место в Вильнюсском округе, где нет возможности зарегистрироваться заранее) - сезонное явление. Поток бывает значительным в апреле-июле, на треть больше, чем в другое время.

Надо заметить, что около трети машин приезжает на техосмотр, когда его срок действия уже истек, это то же сказывается на очередях.

Анализ показывает, что поток вырастает после длинных выходных или праздников.

Водителям стоит помнить, что компания может бесплатно напомнить им о том, что истекает срок действия техосмотра. Эту услугу бесплатно может заказать каждый клиент. Напоминание приходит за две недели, поэтому будет время записаться на техосмотр заранее.

"Проблему очередей мы постоянно решаем, было подкорректировано время работы станций в Вильнюсском округе, появилось больше возможностей регистрироваться заранее. Надо напомнить, что в Электренай была открыта новая станция, благодаря которой снизилась нагрузка на ту, что находится на ул. Лентварё, 7A. В следующем году в южной части города планируем открыть еще одно место", – сказал гендиректор компании Tuvlitа Домас Сидаравичюс.

Он заметил, что сейчас нехватка работников остается самым насущным вопросом.

"Мы призываем вильнюсцев экономить время и регистрироваться заранее. Сейчас в Вильнюсе есть возможность зарегистрироваться на визит через две недели (в Авиженяй, Виршулишкес, Новой ВильнеS). Если вы хотите быстрее пройти техосмотр - поезжайте в Электренай – туда попадете в течение 3 дней", – сказал представитель Tuvlitа Томас Балчюс.

Сообщается, что с 2024 года техосмотр на ул. Лентаврё можно будет пройти только по предварительной регистрации.