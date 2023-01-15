Вильнюсцы злятся - в спальных районах остается все меньше бесплатных мест для парковки

После Нового года власти Вильнюса преподнесли жителям еще один неприятный сюрприз. Появляются платные зоны парковки и в спальных районах. Они начнут действовать в ближайшие недели (это коснется улиц Жирмунай, Северного городка, окрестностей кладбища Расу).

Платить придется и жителям ближайших домов, если они оставят машину не во дворе, а на улице. Водителей такое новшество удивляет: "Ой, не видел, сейчас только заметил, да".

"Я только что приехал и увидел. Если так, может уже надо во всем Вильнюсе сделать платную парковку, чтобы не искать, где еще будет введена плата", - сказал другой собеседник.

"Я не думаю, что станет больше порядка, просто с людей больше денег хотят получить", - заметил еще один водитель.

Платные зоны расширяются после решения принятого горсоветом летом 2022 года. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс отказался комментировать это непопулярное решение и сказал, что этим занимается компания "Услуги сообщения".

"Мы идем в сторону жилых районов? Естественно, что центральная часть уплотняется и расширяется. Может, кажется, что мы идем к спальным районам, но в основном мы отвечаем за те места, где есть необходимость в паркинге как из-за бизнес объектов, так и из-за появления жилых домов, жители которых нуждаются в парковке", – сказал представитель муниципалитета Йонас Дамидавичюс.

Новые платные места появляются, чтобы предоставить больше мест для парковки местным жителям. Однако водители уверяют, что власти берут деньги, а инфраструктуру не развивают.

"Я не думаю, что за эти деньги улучшают парковку, нет, больше мест не появляется", - сказал один собеседник.

"Вроде бы хорошо, но, когда выпадает много снега, а стоянки не чистят, за что мы платим?", - продолжил другой водитель.

"А как быть с машиной? Ее домой не заберешь. Так ведь? Только может, надо делать больше мест на парковке. Сейчас получается, что ставить машину негде, людей штрафуют", - заметил еще один мужчина.

В январе в Вильнюсе платными станет больше 1000 мест. Это будет зеленая и желтая зоны парковки. Плата составляет 30-60 центов в час. Раньше эти места парковки были бесплатными. Пока во дворах стоянка бесплатная, но не исключено, что в будущем ситуация изменится.