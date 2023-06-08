Легендарные пельмени в Каварскасе - на святой воде. И это не шутка – согласно легенде, их готовят на воде из местного источника святой воды. Да, вкус отличный. Цена порции - 8 евро. Столько же стоит и порция цеппелинов. Суп (в тот день был гороховый) – 3 евро.

Обед дня в центре Вильнюса обойдется дешевле. Как и пельмени. Правда их сварят в обычной водопроводной воде. В столице порция пельменей стоит 5-7 евро.

На вопрос, почему в кафе Каварскаса такие цены, работница ответила - все приготовлено руками из продуктов местных фермеров.

На сайте кафе сказано: "Приезжие не могут не посетить в Каварскасе источник Св. Иоанна Крестителя, известный с XVI в. Вода этого источника – чудотворная: лечит, освежает, придает сил. Рядом с этим местом есть кафе-бар ŠALTINIS. ЗАХОДИТЕ! Только у нас блюда готовят по рецептам культурного наследия. Наши популярные пельменчики вы получите в уютненьком кафе".

"У меня спрашивают, почему пельмени стоят больше 4 евро, ведь это цена 1 кг мяса. Но ведь это ручная работа, качественные продукты. В таком месте, в небольшом городке должно быть вкусно, если не будет вкусно – никто не остановится, придется закрыться", – сказал владелец пельменной Альгирдас Гансиняускас в 2018 г. журналистам Verslo žinios.

Он открыл кафе в 1992 году.

По данным Rekvizitai.lt, в компании работают 10 человек, средняя зарплата "на бумаге" 723 евро или 562 евро "на руки".