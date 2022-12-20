Вильнюсцы вступились за водителей общественного транспорта: наши соотечественники избалованы

Живиле из Вильнюса сказала, что одобряет высказанные ранее отрицательные мнения о забастовке.

"Это тотальная насмешка над людьми. Дождаться 10 градусов мороза, сугробов в 20 см, гриппа и разных сезонных вирусов, и тогда объявить забастовку. Неужели не было другого времени в году, чтобы рядовые жители не так страдали?!

Как мучаются старики, которые за хлебом идут по сугробам, падают на льду, потому что не могут проехать несколько остановок? Я лично пополнила карту вильнюсца на три месяца, а на работу езжу на машине. Куда ушли мои деньги, я ведь заплатила за услуги общественного транспорта?! Не надо забывать, что страдают не только вильнюсцы. В Сантаришкскую клинику на консультации приезжают жители со всей Литвы. Чтобы вовремя попасть к врачу, они не могут полагаться на общественный транспорт, который ездит по каким-то личным графикам, неизвестным обществу. В этой ситуации выигрывают таксисты.

Я живу на окраине Вильнюса, до Ерузале можно доехать лишь на нескольких автобусах, один из них не ездит с 7.30 до 9.30 ч., когда все едут на работу. Разве это нормально?

А сейчас вообще о рынке труда. Если человека не удовлетворяет работодатель, условия труда, зарплата и прочее, он может менять работу. Именно нехватка работников и определяет размеры зарплат. Предложение бастующим водителям: поднимите свои пятые точки и ищите работу с лучшей зарплатой. Поверьте, такая работа есть. Думаю, тут собака и зарыта – возможно, у этих водителей нет никакого опыта работы и образования, только водительское удостоверение. Или создайте бизнес-план, возьмите кредит и создайте сами себе рабочее место, принимайте на работу других. Может, поймете, что никому манна на голову не падает", – писала Живиле.

Но были собеседники, которые выступили в защиту водителей. Например, Кястутис сказал: "Я полностью поддерживаю водителей. До этого довело небрежное отношение к рабочему человеку. Шимоните обмолвилась, будто это связано с выборами, хотя на деле забастовка должна была состояться год назад, когда выборами и не пахло. Плохо, что вообще еще работают водители, надо, как в Лондоне – когда бастовали водители поездов – никому не работать, и плевать на постановления суда".

А вильнюсец Дарюс сказал, что сейчас намеренно хотят вбить клин между водителями и пассажирами.

"Я поддерживаю водителей общественного транспорта за их смелость и решительность, в Литве в целом нелегко бастовать. Государство часто мешает людям устраивать забастовки. Что это за требование обеспечить какой-то процент рейсов и маршрутов? Так дают возможность работодателю игнорировать требования бастующих. Похоже, нам еще далеко до такой свободы забастовок и протестов как на Западе.

Например, в одном канадском городе не ходил весь общественный транспорт три месяца или даже больше. Посмотрите на забастовки водителей в Германии, Франции или Бельгии. Там нормально, что работники бастуют, когда работодатель игнорирует их требования.

Похоже, часть наших соотечественников избалована, а власти, зная об этом, пытаются вбить клин между бастующими и жителями, и избежать ответственности за плохие решения и осуществления требований водителей", – считает читатель портала.