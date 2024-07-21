Вильнюсцы возмущены: навес в парке Вингис стоил как полквартиры

От жары и солнца вильнюсцы сейчас могут прятаться в большой беседке в форме гриба.
Правда, цена постройки вызвала возмущение в обществе.
Мнение жителей разделилось, одни считают проект красивым и практичным: „Скептики есть всегда. Я рад, я живу рядом с парком, все, что его украшает, мне нравится“.
„Ну, можно и таких болванов, как в Каунасе наставить. Одни считают их искусством, а для меня это болваны“, считает другой житель.
Не у всех вкусы совпадают.
„Я считаю, что это китч“, – убежден член горсовета Александрас Нямунайтис.
Деятели искусства считают, что произведение искусства необязательно должно быть просто украшением.
„Всегда будет критика, неважно, что поставишь - гриб или лося. Это естественно. Большой плюс, что есть реакция“, – считает исследователь искусства Эрнестас Парульскис.
„Было бы странно, если бы все хвалили, если бы не было упреков. В спорах рождается истина“, – сказала представитель муниципалитета Рута Матонене.
„Гриб“ был инициирован программой „Создаю Вильнюс“ (Kuriu Vilnių).
„В 2021 г. эксперты дали этому проекту самую высокую оценку“, – подчеркнула Матонене.
Это не был самый дорогой проект из тех, которые оценивали, но цена его впечатляет - 67 000 евро.