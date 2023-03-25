Вильнюсцы возмущены предложенным порядком пользования общественным транспортом, подписывают петицию

В протесте участвует и член горсовета Дональда Мейжелите.

"Об этом решении я, как и все вильнюсцы, узнала из сообщений в СМИ. Вопрос, был ли представлен новый порядок комитетам? Почему его никто не согласовывал с самими пассажирами?", – удивлялась политик.

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По ее словам, никакого удобства новый порядок не сулит.

"Напротив, готовятся отпугнуть людей от пользования общественным транспортом, люди будут вынуждены толпиться около терминалов, толкаться, доставать "Карты вильнюсца" каждый раз, входят в троллейбус или автобус", – сказала Мейжелите.

Особенно ее возмутили, что даже те, кто купил проездной на год, должны будут каждый раз "отмечать" его в транспорте.

"И что будет, если ты не отметишь активированный месячный или годовой проездной? Штраф выпишут или как? Ведь за проезд заплачено!" – сказала депутат.

По ее словам, новый порядок, скорее всего придумали те, кто общественным транспортом не пользуется, или пользуется для развлечения.

"Увидели бы они, как родители прячут в рюкзаках детей "Карту вильнюсца", чтобы те ее не потеряли. Попробовали бы найти ее в женской сумочке в течение 5 минут. Зимой вообще, надо перчатки снимать, искать карту, а если час пик - через толпу рваться к терминалу? Да и это пип-пип-пип-пип, сколько можно, может дадите пройти. Это не более "простой, удобный и быстрый способ проезда", а напротив, сложный с риском утраты карты, более медленный, ведь ее каждый раз надо искать", – критиковала Мейжелите предложение муниципальной компании.

Она призвала людей подписывать петицию и обещала: "Не буду отмечать мою карту, штрафуйте".

Петицию подписало 2056 жителей.

Новая система э-билета в общественном транспорте обошлась в 7 млн. евро: часть билетов придется отмечать каждый раз.

"Каждый раз, когда входите в транспорт, придется отмечать билет. Если у человека одноразовый билет - ничего не меняется (…). Если проездной - его надо прикладывать к терминалу, каждый раз, когда вы заходите в транспорт", – сказала BNS специалист "Услуг сообщения" Грета Василяускайте.

То же самое касается и билетов в мобильном приложении - и неважно, активирован билет или нет. Если билет не активирован, система одновременное активирует его.

"У m.Ticket будет код QR, поэтому пассажир, купив одноразовый билет, должен будет его активировать у компостера", – сказала Василяускайте.

Систему планируют запустить в конце мая. По данным компании, новая система заменит нынешнюю, которая работает с перебоями.

Проект осуществляется в рамках программы инвестиционных фондов ЕС 2014–2020 гг. Оборудование и его установка стоят 4,5 млн. евро, около 3,7 млн. евро - деньги из Европейского фонда регионального развития.

Общая стоимость проекта – больше 7 млн. евро.

После внедрения новой системы процесс покупки билетов и цена на них не изменятся. Имеющиеся билеты автоматически перенесут в новую систему.

"Мы понимаем, что будут неудобства, надо формировать новую привычку. Дадим полгода на ее формирование, если увидим, что этого мало, дадим больше времени", – сказала представитель JUDU.

По словам Василяускайте, новая система позволит с точностью планировать расписание автобусов и троллейбусов.

"Этот порядок даст немало пользы в будущем, так будут накапливать данные о привычках пассажиров", – сказала она.

Сейчас по ночам в транспорте устанавливают новые компостеры и необходимое оборудование.

"Новая система заработает с конца мая, мы предоставим переходный период. В это время наказывать за несоблюдение порядка не будут", – сказала Василяускайте.