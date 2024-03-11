Вильнюсцы возмущены: оранжевые пакеты выдают бесплатно, а стоимость услуг по вывозу мусора увеличилась

Вильнюсец Юлюс поделился счетами за вывоз мусора.
"За год вывоз мусора подорожал больше чем на 20%. В прошлом году за вывоз мусора я заплатил 52,59 евро, а в этом - 64,59 евро", – возмущался мужчина.
"При этом никаких дополнительных услуг не предоставляют. С чем связан рост цен? Неужели и в следующем году счет вырастет на 20% и будет 70 евро?" – вопрошал мужчина.
По его словам, муниципалитет бесплатно раздает оранжевые пакеты и емкости для сортировки пищевых отходов.
"Однако, выясняется, что ничего бесплатного не бывает. Сейчас мы платим за эти емкости. Кроме того, за них платят даже те, кто ими не пользуется.
Говорят, что все ради окружающей среды, однако на самом деле – все ради денег", – возмущался он.
Вильнюсский муниципалитет, заметил, что повышение платы за вывоз мусора связано с рядом факторов.
"Рост счетов обусловлен и повышением платы за прием мусора на свалках, с расширением площадок по приему крупногабаритного мусора, повышения расходов на обслуживание инфраструктуры и т.д.
Все расходы необходимы для обеспечения качественного предоставления услуг. По большей части рост платы зависит от решающих факторов (...)", – указал муниципалитет, напомнив, что цены пересматривают ежегодно.
Вильнюсский муниципалитет также информировал, что меняется срок оплаты услуги за 4 квартал. Сейчас, если клиент платит за квартал, деньги надо перевести до последнего дня квартала.
Уведомление о начисленной сумме высылают раз в год (в начале года), практика показала, что люди, которые сразу не платят всю сумму, забывают потом переводить деньги поквартально, особенно это касается последнего квартала.
VASA (Vilniaus atliekų sistemos administratorius) рассылает уведомления о задолженности за первый-третий кварталы во время текущего года, а за 4 - в начале следующего года.
В этом году порядок меняется, за последний квартал надо заплатить до 31 октября, чтобы администратор мог выслать уведомление в ноябре.
Меняется также порядок рассылки уведомлений. Сейчас рассылают письма по обычной почте, счет можно найти и на сайте VASA.
Если жители указали на сайте свою эл. почту, счета им будут высылать по эл. почте. Жители будут получать активную ссылку, с помощью которой можно оплатить счет.