2024.07.21 12:58

Вильнюсцы возмущены: навес в парке Вингис стоил как полквартиры

 
ru.DELFI.lt
grybas
grybas
ФОТО: madeinvilnius.lt

Жители столицы обсуждают вопрос инвестиций в имидж города. Городские власти поставили в парке Вингис беседку „Гриб“, которая стоила 67 000 евро. Это место стало уютным пунктом проведения досуга, пишет портал madeinvilnius.lt. Кроме того, его хорошо оценили представители искусства.

От жары и солнца вильнюсцы сейчас могут прятаться в большой беседке в форме гриба.

Правда, цена постройки вызвала возмущение в обществе.

Мнение жителей разделилось, одни считают проект красивым и практичным: „Скептики есть всегда. Я рад, я живу рядом с парком, все, что его украшает, мне нравится“.

„Ну, можно и таких болванов, как в Каунасе наставить. Одни считают их искусством, а для меня это болваны“, считает другой житель.

Не у всех вкусы совпадают.

„Я считаю, что это китч“, – убежден член горсовета Александрас Нямунайтис.

Деятели искусства считают, что произведение искусства необязательно должно быть просто украшением.

„Всегда будет критика, неважно, что поставишь - гриб или лося. Это естественно. Большой плюс, что есть реакция“, – считает исследователь искусства Эрнестас Парульскис.

„Было бы странно, если бы все хвалили, если бы не было упреков. В спорах рождается истина“, – сказала представитель муниципалитета Рута Матонене.

„Гриб“ был инициирован программой „Создаю Вильнюс“ (Kuriu Vilnių).

„В 2021 г. эксперты дали этому проекту самую высокую оценку“, – подчеркнула Матонене.

Это не был самый дорогой проект из тех, которые оценивали, но цена его впечатляет - 67 000 евро.

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