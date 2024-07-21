Вильнюсцы возмущены: навес в парке Вингис стоил как полквартиры

От жары и солнца вильнюсцы сейчас могут прятаться в большой беседке в форме гриба.

Правда, цена постройки вызвала возмущение в обществе.

Мнение жителей разделилось, одни считают проект красивым и практичным: „Скептики есть всегда. Я рад, я живу рядом с парком, все, что его украшает, мне нравится“.

„Ну, можно и таких болванов, как в Каунасе наставить. Одни считают их искусством, а для меня это болваны“, считает другой житель.

Не у всех вкусы совпадают.

„Я считаю, что это китч“, – убежден член горсовета Александрас Нямунайтис.

Деятели искусства считают, что произведение искусства необязательно должно быть просто украшением.