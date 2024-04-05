Вильнюсцы возмущены - муниципалитет транжирит деньги: велодорожка за 300 000 евро уже перекопана

"Уже тогда все говорили, что муниципалитет почем зря тратит деньги, но никто не реагировал. Да, велодорожка была в плохом состоянии, но она давно была такой. Когда начали ее обновлять, было ясно, что в скором времени ее уберут вообще. Это произошло через два года.Первое, что сейчас сделали, сняли асфальт, а пешеходов и велосипедистов вытеснили на проезжую часть", – возмущалась жительница столицы Сольвейга.

Когда обновляли велодорожку, уже был проект реконструкции дороги, жители были возмущены тем, что тратят деньги на велодорожку, находящуюся в той части участка, за счет которой планируют расширить проезжую часть.

Много лет говорили о необходимости ремонта части Неменчинского шоссе от ул. Кайрену до городской черты. Местные жители называли этот участок "дорогой смерти" из-за высокой аварийности - участниками ДТП были не только автомобили, но и велосипедисты, пешеходы.

Она сказала, что такое решение больше всего удивило. Местные жители надеялись, что если дорожка обновлена, то ее коснутся на заключительном этапе работ.

"Не поймите нас неправильно, хорошая велодорожка была актуальна для нас, но очень жаль, что муниципалитет тратит деньги почем зря. Тогда сообщали, что реконструкция велодорожки в 5,6 км обойдется в 300 000 евро, а сейчас при первой возможности ее перекопали, отгородили, по ней невозможно ни проехать, ни пройти", – сказала Солвейга.

По ее словам, сейчас велосипедисты вынуждены ездить по проезжей части, а это небезопасно.

Delfi связался с представителем муниципалитета Габриэлюсом Грубинскасом. Он сказал, что в 2021 г. велодорожку на Неменчинском шоссе обновили, поскольку она находилась в плачевном состоянии.