Вильнюсцы вместе посадили 3000 кустов в Каролинишкес

"Качество жизни меняется не только в центральной части города, но и в более отдаленных от центра районах. После того, как посаженные нами кусты зазеленеют, это место станет уютнее, безопаснее и удобнее для игр детей", - рассказал мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас, принимавший участие в озеленении района вместе со всей семьей.
"Мы пришли на это мероприятие. Наша дочь ходит здесь в детский сад, мы проходим мимо этого места каждый день. Теперь будем вспоминать, что здесь посадили кусты", - сказал, отдыхая после посадки, Вилюс из Вильнюса.
В совместной посадке кустов приняли участие как жители Вильнюса, проживающие поблизости, так и приехавшие из других районов города.
"Мы стараемся воспитывать граждански настроенных, ответственных детей, любящих свой город. Это хорошая возможность уделить время для социально-общественной деятельности", - считает педагог Вильнюсской прогимназии им. Жигимантаса Аугусты, пришедшая на мероприятие с большой группой учеников.
Турок Аарон из Стамбула был удивлен таким мероприятием и присоединился к нему. "Я не слышал о совместных посадках в Стамбуле. И вот, узнав о таком мероприятии, мне захотелось поучаствовать. И моя дочь тоже увлечена посадкой кустов", — сказал Аарон, участвуя в мероприятии по посадке кустов вместе со своей семьей.
На улице Сетинос высажено более 3000 различных видов кустарников: жасмина, черноплодной рябины и других.
Вокруг площадки и возле улицы высадят около 50 деревьев, которые создадут тень для детской площадки, обеспечат уют и отделят пространство от улицы. Эти работы выполнят опытные городские ландшафтные дизайнеры компании Stebulė.
"До сих пор это был пустырь. После посадки деревьев и кустарников эта территория станет уютнее, зеленее и даже безопаснее - зеленые массивы не позволят малышам так легко выбегать на улицу", - рассказала Вайва Марозене, специалист по ландшафту Вильнюсских городских парков.
Массивы зелени создадут зеленую цепь, которая, по замыслу озеленителей должна протянуться по всему городу. В ней размножаются и мигрируют мелкие животные. Посадка в городе многовидовых растений поддерживает биоразнообразие. Цветущие и ягодные растения также понравятся городским птицам, пчелам и насекомым.