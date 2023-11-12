Вильнюсцы в ужасе: с моста падают огромные куски бетона

Они падают не только в реку, но и на соседние улицы, по которым ездят автомобили, ходят пешеходы. Городские власти утверждают, что ничего страшного нет – отваливается лишь отделка, сами конструкции все еще крепкие, а упавшие куски бетона уберут.

Ежедневно по этому мосту проезжают десятки тысяч автомобили. Мост был построен в 1979 году. Сейчас с него падают куски бетона.

"Если такой кусок упадет на голову, может убить человека. Если не убить, то так покалечить, что человек перестанет быть человеком. Даже небольшой кусок может нанести травмы", – сказала пешеход.

Под мостом валяются упавшие куски бетона - не один и не два. Они валяются по обеим сторонам реки - на улице Упес и на ул. А.Гоштауто.

Муниципалитет прислал журналистам оценку состояния моста.