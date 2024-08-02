Вильнюсцы в шоке: склон их придомового участка снесли при строительстве другого объекта

В рассматриваемом здании около 190 квартир и проживают несколько сотен человек. В представленном письме жильцы подчеркивают, что проход, который раньше был перед домом - узкий тротуар, вымощенный булыжником, - полностью попадает в границы придомового участка и остается как минимум на несколько десятков сантиметров возле проезда. В письме поясняется, что 31 июля люди, проводившие работы, начали разрушать склон, явно принадлежащий участку дома, одновременно разрушая проход. В тот же день проход был полностью разрушен.
Жители дома по адресу ул.Караляучюса, 28 обеспокоены опасным повреждением склона, что представляет угрозу безопасности как самого дома, так и обустроенных террас. Также это представляет угрозу физической безопасности жителей. „В доме проживают несколько сотен жильцов (около 190 квартир). Значительную часть жителей составляют молодые семьи, воспитывающие детей, а также пожилые люди и люди с ограниченными возможностями“.
Неогороженная крутая скала, где всегда был проход, представляет собой реальную угрозу того, что, например, играющие дети могут упасть. Эту ситуацию необходимо исправить немедленно, пока не произошла катастрофа“, - говорят жители.
Они подчеркивают, что бывший проход активно использовался и особенно актуален для жильцов, лестничные клетки которых расположены в северной и западной частях дома. Без этого прохода жильцы больше не смогут попасть на свои лестничные клетки или будут вынуждены обходить весь дом. „Кроме того, следует отметить, что строители возводят строительные ограждения на других проездах вокруг дома, пытаясь огородить поврежденный склон, тем самым незаконно еще больше ограничивая передвижение жильцов и нарушая права собственности“, - говорится в обращении жильцов.
Вильнюсцы требуют немедленно прекратить противоправные действия, обеспечить безопасность здания и жителей, обязать виновных возместить причиненный ущерб и привлечь к ответственности. Свое письмо они направили в Вильнюсское самоуправление, Государственную территориальную инспекцию планирования и строительства и ЗАО Omberg, а копию направили в СМИ.
Застройщик: уточняем информацию о границах участка
Руководитель маркетингового проекта Omberg Эвелина Салдукене заверила Delfi, что понимает опасения жителей по поводу изменившейся окружающей территории, договорилась с курирующими строительство улицы институциями о том, что проезд вдоль дома будет перестроен, а для обеспечения безопасности будут установлены защитные ограждения. Она отметила, что работы уже начались в пятницу.
„Хотим подчеркнуть, что работы по обустройству улицы проводились в строгом соответствии со всеми техническими требованиями, а общая ширина построенной улицы составляет не только саму улицу, но и в соответствии с требованиями институций с обеих сторон проложены пешеходные и велосипедные дорожки, а также зеленые зоны. Мы все еще уточняем информацию и проводим замеры, чтобы выяснить, был ли заход во время работ по обустройству улицы на домовую территорию по адресу ул. Караляучас, 28, так как граница этого участка согласно требованиям находится на расстоянии 3 метров от стены дома“, - прокомментировала Э. Салдукене.
Муниципалитет обязал восстановить тротуар
В свою очередь, в Вильнюсском городском самоуправлении сообщили, что после получения сообщений от жителей в четверг ситуация была проверена на месте.
„Согласно подготовленному техническому проекту ведутся работы на участке улицы Караляучюс, и, по словам подрядчика, во время земляных работ и из-за сильного дождя произошли обвалы грунта, поэтому при формировании уклона граница участка существенно приблизилась. Муниципалитет обязал подрядчика изменить решения и восстановить прежний тротуар и обеспечить безопасность пешеходов. Подрядчик заверил специалистов муниципалитета, что согласен с тем, что сложившаяся ситуация не является приемлемой и что будут изыскиваться пути ее исправления“, - письменно прокомментировали в Вильнюсском муниципалитете.