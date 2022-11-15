Вильнюсцы увидели, какой в этом году будет главная рождественская елка

Во вторник вильнюсцы могли увидеть на Кафедральной площади вильнюсскую елку. К сожалению, хороших отзывов о ней пока нет.

"Знаете, даже стыдно. Что это за елка? В самой дремучей литовской деревне красивее ставят. А ведь речь идет о Вильнюсе! Как мы в глаза туристам смотреть будем? Какой-то конус в цветах белорусского флага. Это прощальный дар Шимашюса вильнюсцам. Полное фиаско. Более ужасной елки в Вильнюсе точно не было. Если ничего не изменят, не сможем ходить на Кафедральную площадь, это ужас", – сказал вильнюсец Томас.

"Я разочарована. Если это окончательный вариант, то это трагедия. Такая елка не привлечет на площадь ни вильнюсцев, ни гостей города на Рождественскую ярмарку. Наверное, и экономить можно со вкусом, а не просто набросить гирлянды на конус", – возмущалась Лина.

В интернете жители также пишут, что это самая некрасивая елка, какую им только доводилось видеть.

"Мэр выполнил обещание - это самая дешевая елка", – писал в социальной сети один вильнюсец.

"Как слоеный торт из желе", – шутила другая девушка.

"В деревне у дедушки и бабушки, где живут 50 человек, елка с каждым годом все краше, лучше той, что в том году в Вильнюсе", – не скрывала разочарования жительница Вильнюса.

На реакцию вильнюсцев откликнулись представители муниципалитета. Пресс-секретарь Габриэлюс Грубинскас сказал: "Терпение – рождественская елка только приобретает форму, до зажжения огней почти две недели. Тесто для пирога пирогом тоже не называют".