Вильнюсцы удивлены ситуацией на перекрестке: сначала делают, потом думают

Жители делятся фотографиями, на которых видно, что была снята тротуарная плитка, а вместо нее посеяна трава. Все вроде бы нормально – на место плитки и бетона идет трава, но это было сделано перед пешеходным переходом, поэтому пешеходы должны ходить либо по траве, либо по проезжей части.
Зато на другой стороне - травы нет, плитка, но и тротуара там нет.
Жители рассказали, что так принимают необдуманные решения.
"Сначала делают, потом думают", – написал под фото один житель.
Вильнюсцы писали, что перед тем, как вводить такие изменения, можно было бы хотя бы дорожные знаки расставить удобно и понятно.
Представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что в этом месте переносят пешеходный переход.
"Застройщик территории на ул. Калварию, 204B, в соответствии с проектом, утвержденным муниципалитетом, переносит пешеходный переход ближе к зданию Technopolis – это видно и на фото. Новый переход будет выше. Знаки старого перехода уберут на этой неделе, а нового установят в ближайшее время", – сказал Грубинскас.
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