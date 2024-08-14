Вильнюсцы собрали 1300 тонн пищевых отходов

„Сортировка пищевых отходов набирает оборот. За семь месяцев жители собрали 1334 тонн таких отходов. Периодически проводят исследования содержимого пакетов, выясняется, что жители привыкли к новому порядку“, – сказал директор Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс.

Жителей призывают забрать средства для сортировки, если они еще этого не сделали. Каждому выдают многоразовую емкость и по три рулона пакетов. По три рулона могут взять и те, кто уже брал пакеты.