2024.08.14 11:33

Вильнюсцы собрали 1300 тонн пищевых отходов

 
ru.DELFI.lt
Eilės atsiimti atliekų rūšiavimo konteinerių
Eilės atsiimti atliekų rūšiavimo konteinerių
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

С начала этого года в Вильнюсе раздают оранжевые пакеты для сортировки пищевых отходов. На данный момент жители собрали 1300 тонн отходов. Вильнюсский муниципалитет призывает жителей продолжать сортировку и получить еще по три рулона пакетов.

„Сортировка пищевых отходов набирает оборот. За семь месяцев жители собрали 1334 тонн таких отходов. Периодически проводят исследования содержимого пакетов, выясняется, что жители привыкли к новому порядку“, – сказал директор Центра утилизации отходов Вильнюсского округа Томас Вайткявичюс.

Жителей призывают забрать средства для сортировки, если они еще этого не сделали. Каждому выдают многоразовую емкость и по три рулона пакетов. По три рулона могут взять и те, кто уже брал пакеты.

Средства для сортировки по-прежнему раздают в мобильных пунктах около торговых центров, заправочных станций, ресторанов фаст-фуда. Эти пункты сменяют место по установленному графику. Кроме того, все желающие могут получить средства сортировки на площадках с крупногабаритными отходами, в староствах. Средства сортировки раздают бесплатно.

На данный момент жителям выдали 271 000 многоразовых контейнеров для сортировки пищевых отходов.

Эту тару и пакеты могут получить все вильнюсцы, неважно, декларировали они место жительства в столице или нет. Важно указать адрес, где человек проживает.

В оранжевые пакеты выбрасывают органические отходы. Затем пакет плотно завязывают и бросают в общие контейнеры.

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