В редакцию Delfi обратился читатель, заметив, что муниципалитет снова осложняет ситуацию.
"Перед кольцевым перекрестком около бывшего педагогического университета упразднили одну полосу, оборудуют островок безопасности. Снова городские власти разбрасываются деньгами и осложняют движение", – писал он.
Другая водитель написала, что муниципалитет на самом деле осложняет движение.
Представитель Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что об этих переменах сообщалось с самого начала.
В пресс-релизе было сказано, что "оборудуют островки безопасности на ул. Т.Нарбуто, в местах слияния с кольцевым перекрестком – количество полос не изменится, но они будут разделены для обеспечения безопасности велосипедистов и пешеходов".
Грубинскас также сказал, что теперешние неудобства временные, после завершения работ движение будет проходить по-прежнему.
"Порядок движения и количество полос после реконструкции не изменится. Как и до сих пор, будет три полосы для въезда на кольцо и две для выезда. Все работы завершатся в июне", – заметил он.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве критикуют предложение по подсчету отпускных: у работника хотят забрать последние евро
Лето в Литве еще только началось, но уже сейчас начнем...
Вильнюсцы снова в ужасе: упраздняют одну полосу на въезде на оживленное кольцо
Перемены на столичной улице Т.Нарбуто продолжаются, а...
Глава МВД об антиконституционных миграционных мерах: они были необходимы, не вижу оснований для своей ответственности
По мнению министра внутренних дел Агне Билотайте ,...
В отчете ЕК – огромная проблема Литвы: такой нехватки работников не было 15 лет
Еврокомиссия обращает внимание на то, что в Литве не...
Во время саммита НАТО – бесплатный столичный общественный транспорт
Вильнюсское самоуправление одобрило решение сделать...