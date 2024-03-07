Вильнюсцы сказали свое мнение об оранжевых пакетах: одна группа оценила особенно благоприятно

Опрос был проведен в феврале по интернету. Выяснилось, что большая часть вильнюсцев уже использует или намерена использовать оранжевые пакеты: соответственно 37 и 24% участников опроса.
Однако 40% придерживаются иного мнения - 23% не намерены сортировать пищевые отходы, еще 14% не определились, а 3% вообще не слышали о новом порядке.
Меньше всего о новом порядке знает молодежь – 17% ничего не знали об оранжевых пакетах, в других возрастных группах таких респондентов было всего 1–3%. Молодежь также больше всего сомневается в том, брать ли пакеты - таких 19%.
Самые активные в этом вопросе пожилые люди – 48% уже сортируют. Женщины оценивают эту инициативу позитивнее чем мужчины: 41% уже пользуется, в числе мужчин пользователей всего 34%.
Однако в числе тех, кто намерен использовать эти пакеты больше мужчин (25%), женщин - 22%.
Не намерены использовать пакеты 25% мужчин и 21% женщин.
Чаще от этой инициативы отказываются респонденты в группе 26–35 лет - 30%.
Опрос был проведен 19–22 февраля, в нем участвовали 550 жителей Вильнюса старше 18 лет.
Delfi напоминает, что оранжевые пакеты на 9 месяцев (3 упаковки) и емкости для сортировки муниципалитет выдает жителям бесплатно.
Получить их можно в муниципалитете на проспекте Конституциёс, 3 (в рабочие дни с 11 до 14 ч.), а также во всех староствах и на площадках для крупногабаритного мусора.