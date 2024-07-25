Вильнюсцы с беспокойством ждут осени: решение муниципалитета омрачает настроение

Вильнюсский муниципалитет ранее сообщал, что будет приводить в порядок дворы некоторых многоквартирных домов, оборудует больше места для автомобилей. Вильнюсцы радостно встретили эту новость, но, похоже, после обновления не во всех дворах станет больше места.
С редакцией Delfi связалась Эмилия, которая рассказала, что в прошлом году около дома 30 на ул. Тускулену обновили тротуар, уменьшив парковку. Мест для машин и без того не хватает, поэтому жителей такие перемены возмутили. Сейчас выясняется, что это еще не все – в этом году снова обновляют тротуар и стоянку уменьшают.
„В прошлом году поменяли тротуар, стоянка уменьшилась. В этом году меняют тротуар у другого дома, снова уменьшают ту же стоянку. Где логика? Около одного дома тротуар меняют каждый год, около других вообще не ремонтируют. Такая бесхозяйственность выводит из себя. Места на парковке не хватает, так зачем уменьшать еще больше?“, – пишет читатель.
„Я заметил, что где-то приводят в порядок дворы многоквартирных домов, увеличивают число мест на парковке, скажите, как отбирают такие дворы? Я живу в доме, около которого можно поставить всего 10 машин, а в доме два подъезда по 20 квартир. Каждый день ищем, где оставить автомобиль. Но я вижу, что увеличивают число мест в таких дворах, где итак достаточно места“, – писал читатель Римантас.
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал, что стоянка была уменьшена незначительно.
„Во дворах между домами 21 на ул. Ринктинес и 20 на ул. Тускулену в прошлом году начали, а в этом завершили работы по ремонту тротуара. Это надо было сделать, поскольку там тротуары не соединялись друг с другом, пешеходы ходили по протоптанным тропам, были изношены бортики. (...) Во время ремонта все проблемы были решены. Стоянка уменьшилась незначительно, не больше, чем на одно парковочное место, – сказал он.
По его словам, муниципалитет не планирует сокращать число мест на парковке, как раз наоборот.
„Мы понимаем, что дворы старых домов не отвечают нынешним потребностям, поэтому стараемся расширить парковки. Только в этом году в 49 местах появятся дополнительные парковочные площади, число мест увеличится на 300. Еще 60 таких площадок сейчас проектируют и оборудуют в следующем году. Площадь каждой площадки будет больше 100 кв. м“, – сказал он.
По словам Грубинскаса, места, где оборудуют дополнительные площадки, отбирают по предложениям староств, которые указывают самые проблематичные места.
„Инициировать ремонт во дворах могут и сами жители по программе соседства“, – сказал Грубинскас.