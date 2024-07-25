Вильнюсцы с беспокойством ждут осени: решение муниципалитета омрачает настроение

Вильнюсский муниципалитет ранее сообщал, что будет приводить в порядок дворы некоторых многоквартирных домов, оборудует больше места для автомобилей. Вильнюсцы радостно встретили эту новость, но, похоже, после обновления не во всех дворах станет больше места.

С редакцией Delfi связалась Эмилия, которая рассказала, что в прошлом году около дома 30 на ул. Тускулену обновили тротуар, уменьшив парковку. Мест для машин и без того не хватает, поэтому жителей такие перемены возмутили. Сейчас выясняется, что это еще не все – в этом году снова обновляют тротуар и стоянку уменьшают.