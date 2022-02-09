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Вильнюсцы получили счета за отопление за первый месяц 2022 года. Несмотря на т, что прогнозировался сильный скачок, "Вильнюсские теплосети" сообщают, что счета были на 5-10% выше декабрьских. Правда, за год отопление для многих подорожало в два раза.
Вильнюсцы рассказывают о счетах за январь: нас спасла погода
© DELFI / Julius Kalinskas

Томас живет в Науяместисе, в квартире площадью 55 кв. м (дом построен в 2008 г). За январь за отопление и горячую воду он должен заплатить 57 евро, это на 10 евро больше, чем в прошлом году. По сравнению с декабрем, счет меньше, в декабре счет составил 82 евро.

"Примерно столько же, счет немного отличается от того, который был за январь 2021 года. А по сравнению с данными за декабрь 2021, счет намного меньше. Можно сказать, погода спасла", – рассказал Томас.

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Моника, которая живет в Науяместисе в квартире площадью 48 кв. м, в декабре заплатила за отопление 70 евро, а в январе - 120 (на 50 евро больше). В январе 2021 г. она заплатила за отопление и горячую воду всего 49 евро. За год расходы увеличились вдвое. Женщина была в шоке, увидев такую разницу.

Угне получила счет на треть меньше, чем за декабрь. Правда, по ее словам, она экономила отопление в своей новой квартире площадью 52 кв. м. В январе счет за воду и отопление составил 44, а в декабре почти 62 евро.

"В январе я неделю отдыхала, уезжала из дома, поэтому прикрутила батареи. Когда стали пугать большими счетами за январь, я стала экономить. Поэтому полученных счет - результат того, что были прикручены батареи", – сказала она. По словам Угне, за год расходы на отопление выросли вдвое - в январе 2021 г она заплатила 25 евро, а в декабре 2020 г. – 27 евро.

Виктория, которая живет в квартире площадью 63 кв. м (дом старый, нереновированный), за январь должна заплатить 147 евро, в декабре счет составил 140 евро. В январе 2021 г. счет был 55 евро.

Робертас живет в старом блочном доме в Шешкине (квартира площадью 66 кв. м), счет за январь составил 205 евро (в декабре 197 евро). За год отопление подорожало больше чем в два раза (в январе 2021 г. - 98, а в декабре 2020 - 88 евро).

"Вильнюсские теплосети" сообщают, что в этом году январь был на 3 градуса теплее, чем в прошлом, поэтому счета жителей будут на 5-10% выше декабрьских.

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