Вильнюсцы рассказали об основных проблемах в городе: больше всего жалоб у жителей Пашилайчай, Шешкине и Науининкай

Исследования Darnu Group показало, что, несмотря на то, что сообщение в городе оценивают лучше всего, здесь тоже достаточно вызовов. Лучше всего сообщение оценивают жителей Шнипишкес (8,4 баллов из 10) это выше среднего показателя по Вильнюсу – 7,4 баллов. На втором месте - жители Жирмунай - 8,2, далее идут жители Науяместиса – 8,1. Хуже всего сообщение оценивают жители Пашилайчай (6,8), Веркяй (6,5) и Панеряй (6,4). Типичные проблемы в сфере сообщения – заторы и нехватка мест для парковки.

Лучше всего услуги оценивают жители района Шнипишкес (7,1), Жверинаса и Науяместиса (по 6,9). Больше всего нехватка услуг ощущается в Пашилайчай и Науининкай (5,6 баллов), а также в Панеряй – 5,5 баллов из 10. Постоянные проблемы микрорайонов – нехватка объектов для досуга, ограниченное предложение образовательных учреждений и спортивных, а также других кружков.

Лучше всего чистоту и порядок оценивают жители Пилайте – 7,6 баллов из 10. Антакальнис и Жирмунай набрали 7,3 баллов. Средний показатель по Вильнюсу тут составляет всего 6,7 баллов. Хуже всего этот показатель оценивают жители Шешкине (5,9), Науининкай (5,8) и Старого города (5,7). Больше всего проблем с грязными тротуарами и нехваткой урн для мусора.

Несмотря на то, что зеленые районы Вильнюса не теряют своей популярности, их нагоняют Пилайте и Лаздинай. Больше всего зеленым зонам в районе рады жители Жверинаса – 7,7 баллов из 10. Антакальнис и Пилайте набрали по 7,4 баллов, Лаздинай – 7,2 балла. Правда, общий показатель в этой сфере достаточно низкий (6,6 баллов), а хуже всего количество мест отдыха и зеленых зон оценили жители Науяместиса (6,1), Науининкай (5,4) и Пашилайчай (5,1). Жителям этих районов не хватает водоемов, пространств для отдыха, объектов культуры и искусства.