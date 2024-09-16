Вильнюсцы рады: многие жители еще не получили штрафы за превышение скорости

Почти 100 000 разных нарушений ПДД с середины лета 2023 года зафиксировали 16 новых ПКС в Вильнюсе. Эксперты говорят, что ПКС не обязательно вспышкой реагируют на нарушение.

Однако 62% (318 голосов) участников опроса сказали, что штрафов не получали. Еще 11% (55 голосов) сказали, что даже не видели новые посты контроля скорости.

По одному штрафу получили 5% респондентов (28 голосов), столько же получили больше одного штрафа. 18% (87 голосов) сказали, что этот вопрос для них не актуален.