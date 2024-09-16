2024.09.16 07:02

Вильнюсцы рады: многие жители еще не получили штрафы за превышение скорости

 
ru.DELFI.lt
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Радости вильнюсцев нет предела – летом в городе появились 16 постов контроля скорости (ПКС), однако большая часть читателей портала MadeinVilnius.lt штрафов не получала.

Почти 100 000 разных нарушений ПДД с середины лета 2023 года зафиксировали 16 новых ПКС в Вильнюсе. Эксперты говорят, что ПКС не обязательно вспышкой реагируют на нарушение.

Однако 62% (318 голосов) участников опроса сказали, что штрафов не получали. Еще 11% (55 голосов) сказали, что даже не видели новые посты контроля скорости.

По одному штрафу получили 5% респондентов (28 голосов), столько же получили больше одного штрафа. 18% (87 голосов) сказали, что этот вопрос для них не актуален.

Портал MadeinVilnius.lt провел опрос с 9 сентября по 13 сентября. В нем участвовали 516 читателей.

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