На этот раз вильнюсцы практически единогласно – 92% (3971 голос) не одобряли решение отмечать билет при каждом входе в транспорт (это касалось бы и владельцев проездных билетов). Такое решение одобряли лишь 4% участников опроса (167 голосов).
3% респондента нашли этот вопрос неактуальным (138 голосов), чуть меньше 1% респондентов сожалеют, что это решение было отозвано (30 человек).
MadeinVilnius.lt провел опрос с 3 по 7 апреля. В опросе приняли участие 4306 читателей портала.
От запланированных новшеств, связанных с системой э-билета, компания "Услуги сообщения" отменила на прошлой неделе. В марте компания сообщала, что обновит систему, а после обновления всем пассажирам каждый раз придется отмечать билет в транспорте - и одноразовый, и месячный и даже билеты в мобильном приложении, независимо от того, активирован он или нет.
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