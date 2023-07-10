10 июля 2023 г. 16:10

Вильнюсцы против того, чтобы во время саммита в городе не было старых троллейбусов

 
ru.DELFI.lt
Dėl nutrūkusių elektros laidų Vilniuje sutriko troleibusų eismas
Dėl nutrūkusių elektros laidų Vilniuje sutriko troleibusų eismas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Завтра в Вильнюсе начнется саммит НАТО. Неделю назад появилась информация о том, что во время этого мероприятия в городе не будут курсировать старые троллейбусы чехословацкого производства. Власти города решили "спрятать" их от гостей города, а вильнюсцы с этим несогласны – почетным гостям, по их мнению, надо показывать все, что есть. Таковы данные опроса, проведенного порталом MadeinVilnius.lt.

75% респондентов (1271 голос) считают, что надо показывать, что есть и не прятать троллейбусы. 20% (341 голос) считают, что старые троллейбусы позорят город, и их надо прятать. Еще 6% читателей портала (95 голосов) не ответили на этот вопрос.

Портал MadeinVilnius.lt провел опрос с 3 по 7 июля. В нем участвовали 1707 читателей.

"Мы оценили изменения на 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО, трассы некоторых автобусов и троллейбусов изменятся, поэтому, вероятно, хватит новых троллейбусов. Конечно, если их будет недостаточно и возникнет необходимость заменить новые, на дороги выедут и старые троллейбусы", – указали представители ЗАО "Вильнюсский общественный транспорт".

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Часть ограничений в городе действует с 9 июля.

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