Вильнюсцы против того, чтобы во время саммита в городе не было старых троллейбусов

Завтра в Вильнюсе начнется саммит НАТО. Неделю назад появилась информация о том, что во время этого мероприятия в городе не будут курсировать старые троллейбусы чехословацкого производства. Власти города решили "спрятать" их от гостей города, а вильнюсцы с этим несогласны – почетным гостям, по их мнению, надо показывать все, что есть. Таковы данные опроса, проведенного порталом MadeinVilnius.lt.