Вильнюсцы против того, чтобы во время саммита в городе не было старых троллейбусов

75% респондентов (1271 голос) считают, что надо показывать, что есть и не прятать троллейбусы. 20% (341 голос) считают, что старые троллейбусы позорят город, и их надо прятать. Еще 6% читателей портала (95 голосов) не ответили на этот вопрос.
Портал MadeinVilnius.lt провел опрос с 3 по 7 июля. В нем участвовали 1707 читателей.
"Мы оценили изменения на 11-12 июля, когда будет проходить саммит НАТО, трассы некоторых автобусов и троллейбусов изменятся, поэтому, вероятно, хватит новых троллейбусов. Конечно, если их будет недостаточно и возникнет необходимость заменить новые, на дороги выедут и старые троллейбусы", – указали представители ЗАО "Вильнюсский общественный транспорт".
Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Часть ограничений в городе действует с 9 июля.