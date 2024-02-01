Вильнюсцы просят о помощи: молодежь на BMW представляет угрозу для других участников движения

Читатель Delfi сообщил, что в социальных сетях все чаще видит такие видео - на них запечатлено опасное вождение.

"TikTok набирает популярность, все больше людей хотят показать себя во всей красе. Один пользователь делится видео, на которых запечатлено опасное вождение на улицах Вильнюса, водитель гордится своими "подвигами", делится ими в социальной сети. Эти видео посмотрели 650 000 человек. Видео стали появляться летом 2023 года. Номера машины закрыты, но владелец машины продолжает нарушать правила уже больше полугода", – писал читатель портала.

Он прислал ссылку на профиль, там 27 видео, почти на всех - случаи хулиганского и агрессивного вождения. На фоне слышится русская музыка и разговоры на русском.

Молодые люди не избегают и превышения скорости, например, ехали по Западной объездной дороге на скорости больше 200 км/ч. Молодые люди ездят на BMW X5. Чаще всего видео делают на Западной объездной дороге и Пилайтском проспекте.