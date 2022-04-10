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Кафе вильнюсского общинного центра Miesto laboratorija приглашает украинских беженцев на бесплатные поздние завтраки, пишет madeinvilnius.lt.
Miesto laboratorija
Miesto laboratorija
© Bendrovės nuotr.

Miesto laboratorija задалась целью стать местом встреч украинцев и вильнюсцев, которые могут оказать им помощь. В минувшую среду был создан специальный фонд, который за сутки собрал больше 1600 евро. Большую часть этой суммы пожертвовал один человек.

"Он связался с нами и перевел 1500 евро. Без вопросов и пожеланий – просто на доброе дело. Мы ему очень благодарны", – сказала одна из создателей Miesto laboratorija Года Сосновскене, заметив, что этот человек пожелал остаться неназванным.

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Поступившие пожертвования помогут Miesto laboratorija принять большой поток украинцев, которых в выходные дни будут бесплатно угощать завтраками.

В четверг вечером состоялось первое мероприятие из цикла "Место встреч". На встречу пришли несколько десятков украинцев и вильнюсцев, которые общались в неформальной обстановке, обменивались контактами и информацией.

"Принцип мероприятий – свести людей, дать им возможность завязать контакты. Не только украинцев и вильнюсцев, всех. Вчера были прекрасные примеры, когда принявшие украинцев семьи общались с другими вильнюсцами и искали возможности оказать помощь своим гостям. Мы видели, как украинцы из разных концов страны общаются друг с другом, создавая небольшую общину. Мероприятие удалось", – сказала Сосновскене.

"Место встреч" - не только импровизированная ярмарка контактов. Мероприятия дополнены и культурной программой.

В четверг выступал дуэт рок-группы Arbata – вокалист Андрюс Залеска и гитарист Повилас Рачас. Через две недели пройдет вторая встреча, на которой также ожидается культурная программа.

Miesto laboratorija ждет украинцев не только по выходным и во время мероприятий. "Мы хотим стать тем местом, куда можно прийти в любое время, встретиться с соотечественниками, новыми друзьями из Вильнюса. Просто быть и чувствовать себя как дома", – сказала Сосновскене.

Пожертвовать на бесплатные завтраки можно, посетив заведение, или переведя деньги на счет VšĮ Piliečių iniciatyvos: LT237300010097485224, назначение PARAMA UKRAINAI.

Ближайшее мероприятие из цикла "Место встреч" пройдет 21 апреля. Все мероприятия бесплатные.

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