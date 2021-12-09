Вильнюсцы получили счета за отопление в ноябре

Журналист Delfi получил счета нескольких вильнюсцев и сравнил со счетами за ноябрь 2020 года. Например, отопление в квартире площадью 63 кв. м (гор строительства 1967) обойдется в 83,97 евро (в прошлом году - 39,39 евро). В этом году счет на 44,58 евро или на 214% больше.

Даля, которая живет в трехкомнатной квартире в нереновированном доме, получила счет 74,22 евро (в 2020 - 40,06 евро). Это на 34,16 евро, или 185% больше.

Андрюс, который живет в реновированном доме в квартире 63 кв. м получил счет 36 евро, это на 19,6 евро, или 220% больше, чем в прошлом году.

Эрнестас, который живет в новой квартире площадью 55,44 кв. м получил счет 55,55 евро (на 19,45 евро, или 154% больше, чем в 2020 г).

"Вильнюсские теплосети" ранее сообщали, что отопление в 2021–2022 гг значительно подорожало во всем мире из-за повышения цен на газ и на биотопливо.

"В декабре цена на отопление выросла еще больше и составила 8,74 цт/кВт с НДС, это на 121% больше, чем в прошлом году.

Счета зависят не только от цены на отопление, но и от температуры воздуха на улице, а также от состояния дома. Ноябрь в этом году был холоднее, чем в прошлом.

Чтобы облегчить жителям финансовое бремя "Вильнюсские теплосети" и Вильнюсский муниципалитет приняли решение фиксировать рост счетов до 35%, а остальную часть откладывать. Такая возможность появилась с декабря 2021 года, поэтому уже можно обращаться в теплосети.

Жителей также призывают проверить, полагается ли им компенсация за отопление.

Если жители решат отложить часть суммы, то сейчас они будут платить на 35% больше, чем в прошлом году, а остальное заплатят позже – в течение 1-18 месяцев после окончания отопительного сезона.

Например, если в 2020 г счет составил 60 евро, то в этом он может быть 81 евро (60 + 35%). Все, что превышает 81 евро откладывается до окончания отопительного сезона. Кроме того, к отложенной сумме прибавляют проценты, которые не могут быть больше 5 евро в год.

Прежде чем откладывать расчет, жители должны в системе www.spis.lt проверить, полагается ли им компенсация за отопление и горячую воду. Если компенсация не полагается, можно обращаться в компанию, чтобы отложить расчет.

"Для этого надо приехать в отдел обслуживания клиентов "Вильнюсских теплосетей" (ул. Спаудос, 6-1) или на проспект Конституциёс, 3, в Вильнюсе. Там будет подписано соответствующее соглашение. Какая сумма откладывается, клиенты каждый месяц смогут увидеть в своих счетах.

После окончания отопительного сезона эту сумму разделят на разные части в зависимости от того, в какой срок клиент намерен погасить задолженность (1-18 месяцев). Например, если останется заплатить 300 евро, а выбран срок 6 месяцев, то в месяц придется платить по 50 евро.

В связи с откладыванием оплаты можно обращаться в любое время до конца отопительного сезона. Если клиент не обратится в компанию и не будет оплачивать счета, то в отношении него будет задействована обычная процедура по взысканию долгов", – сообщает компания.

Представитель компании Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала Delfi, что по электронной почте жители получат счета в начале следующей недели, а по обычной почте – 15–18 декабря.