В Вильнюсе удалось сохранить невысокие цены благодаря использованию мазута вместо газа, поэтому с октября 2022 г. счета за отопления уменьшаются.
По данным Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ), в феврале 1 кВт/ч в Вильнюсе стоил 7,56 цт. Это на 27% меньше, чем в прошлом году в то же время - 10,37 цт без НДС.
"Мы рады, что цены снижаются. Стоимость отопления - один из факторов, от которого напрямую зависит размер счета, но важна и температура воздуха. В феврале средняя температура в столице была -1°C, а в январе -0,1°C. Февраль был холоднее, но цена была меньше и месяц короче", – сказал представитель компании Лаурнас Якубаускас.
В марте отопление в столице тоже подешевело - до 6,97 цт без НДС.
Напомним, что жители, которым сложно заплатить за отопление, могут обращаться за компенсацией или просить отсрочить оплату услуги.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Удастся ли вырваться из тисков пенсионного накопления: почему литовцы в принудительном порядке поддерживают частный бизнес
В Литве предметом жарких споров стала пенсионная...
Кошмар столичных водителей: какие радары фиксируют больше всего нарушений
Эксперты утверждают, что посты контроля скорости (ПКС)...
Массированные удары по Украине 9 марта: взрывы прогремели в нескольких городах
Утром ВС РФ осуществили пуски десятков ракет, а после...
Эфир Delfi: протесты в Грузии, и что стоит за драками подростков из ЧВК "Редан"?
В феврале пользователи социальных сетей и блогеры...
Вильнюсцы получили счета за февраль: сколько придется платить за отопление
В столице Литвы по-прежнему уменьшаются счета за...