Угне, которая живет в построенном 10 лет назад доме в районе Антакальниса (площадь квартиры 52 кв. м), сказала, что счет за отопление ее очень удивил.

"В самые холодные месяцы я платила за отопление и горячую воду около 30 евро, а тут за октябрь счет составляет 25,99 евро. Это очень много. В прошлом году в октябре счет составил 8,73 евро, а в январе 2021 г, счет был 24,99 евро", – рассказала Угне.

По ее словам, если отопительный сезон начался 7 октября, то возникает вопрос, каким был бы счет за полный месяц.

"Неужели в январе счет составит 100 евро?", – вопрошала она.

О таком же опыте рассказал Лауринас, проживающий в квартире площадью 63 кв. м.

"В прошлом году за октябрь счет составил 29 евро, а в этом – 55 евро. Количество воды то же, значит, разница в плате за отопление. Дороже на 26 евро", – сказал он.

Подорожало отопление и в квартире площадью 77 кв. м на ул. Шейминишкю. В октябре прошлого года счет составил 36,52 евро а в этом - 64,46 евро.

В нереновированном доме 1968 г. строительства разница примерно такая же - в прошлом году 20,05, а в этом 51,98 евро.

Delfi связался с представителями "Вильнюсских теплосетей". Глава отдела по обслуживанию клиентов Лауринас Якубаускас сказал, что не стоит сравнивать счета за этот и за прошлый год.

"Тут есть существенная разница. Первое - в этом году отопление начали 7, а в прошлом 15 октября. Кроме того, октябрь в этом году был на 2,5 градуса прохладнее, чем в прошлом, поэтому топили больше, произвели больше теплоэнергии.

Второй момент - отопление в этом году подорожало из-за подорожания топлива", – сказал он, заметив, что цена на газ выросла почти в 5 раз.

По словам Якубаускаса, жители должны настроиться на то, что счета будут больше, особенно в холодные месяцы.

"Надо на это настроиться. Людей информировали и министр, и представители муниципалитета, что больше всего повлияют цены на горючее. Что касается геополитической ситуации, то сообщается о том, что Россия договорилась с Германией, цены на газ перестали расти", – сказал он.