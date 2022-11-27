Вильнюсцы поддерживают забастовку водителей общественного транспорта

Забастовка должна была состояться в октябре, но из-за переговоров ее отложили. Позже стало ясно, что забастовка все же будет, поскольку администрация компании вышла из соглашения, в соответствии с которым обещала с ноября увеличить зарплаты работников на 1/10 часть.

60% участников опроса одобряют решение профсоюза компании провести забастовку. Еще 26% поддерживают работников компании, но не хотели бы забастовки.

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Забастовку не поддерживают всего 11% респондентов, еще 3% сказали, что это неактуальный для них вопрос.

Глава профсоюза Альгирдас Маркявичюс сказал, что забастовка начнется в ночь на 5 декабря, в 00.00 ч. Она будет проходить в соответствии с установленным судом порядком - на каждом маршруте будет курсировать не меньше половины автобусов и троллейбусов.

В забастовке планируют принять участие около 1000 работников всех трех департаментов: веркяйского, виршулишкского и антакальнисского.

"Забастовка начнется с первого рейса, она бессрочная (…). Будут курсировать 50% автобусов и троллейбусов каждого маршрута. Значит, если маршрут обслуживают 10 автобусов или троллейбусов в день, их станет 5. Нет такого, что забастовка будет длиться два часа. Мы все понимаем, что один раз нас обманули, поэтому сейчас остановок не будет – до победы, до коллективного соглашения с установленным в ней порядком оплаты труда", – сказал Маркявичюс.

Предполагается, что у горожан возникнут проблемы передвижения по городу, особенно в рабочие дни.