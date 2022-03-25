aA
С 26 марта команда ARMYDAY снова на Кафедральной площади пригласит вильнюсцев и гостей столицы отведать солдатской гречневой каши и жертвовать деньги Украине. Собранные средства передадут организации "Разведчик прошлого".
Aukos Ukrainai Armyday
Aukos Ukrainai Armyday
© Asmeninis archyvas

"Сейчас надо вспомнить хрестоматийное правило - "в мирное время нет средств, а в военное - времени", основная проблема для воюющего народа - необходимые для борьбы ресурсы. Четвертая неделя войны. Наступил самый сложны в психологическом плане этап. Поэтому важен каждый шаг поддержки. Важна поддержка до победы", – сказал основатель и многолетний глава ARMYDAY Миндаугас К. Поцюс.

Статьи по теме:
"Полное единство": главное из выступлений лидеров на саммите НАТО
Президент Литвы на саммите НАТО: мы готовы принять дополнительный контингент союзников

В Литве скупают и посылают в Украину транспортные средства, которые могут использоваться во время войны, запущено производство пуленепробиваемых жилетов, жители Литвы и компании жертвуют необходимый для войны реквизит. ARMYDAY Подключилась к сбору средств для закупки и производства реквизита для военных в Украине.

"Мы думали, как поучаствовать в борьбе украинцев. Мы понимаем, что только самоотверженная борьба украинцев может защитить нас от дальнейших действий непрогнозируемой армии, поэтому решили не придумывать новые инструменты помощи, а помочь тем, что мы умеем лучше всего. Мы будем варить солдатскую кашу и варить украинский борщ, а пожертвованные деньги передадим тем, кто лучше знает, в чем нуждается украинская армия", – сказал Поцюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Delfi Plius Jurga Jurkevičienė

Italų psichologai per padidinamąjį stiklą žvelgia į Putino psichiką: kas nutiko, kad jis ne tik neadekvačiai elgiasi, bet ir niekada negerbė moterų?

Goda Raibytė

Tamsioji internete paliekamų pėdsakų pusė – ką su jais daro korporacijos ar žvalgybininkai

Delfi Plius Dalia Plikūnė

Rusijos raidos scenarijai: ukrainiečių valdžios atstovas mato du labiausiai tikėtinus variantus

Delfi Plius Renata Valatkienė

Gyvenimas kartu po skyrybų: ko iš tikrųjų siekiame pasirinkdami tokią situaciją?

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Toksiški santykiai: kaip išlipti iš to, ko net blaivia galva negali paaiškinti

Delfi Plius Donatas Jokūbaitis

Prieš šimtmetį Medicinos fakultetą sudrebino studentų skandalas: Lietuvos žydai ir katalikai nesutarė dėl lavonų „tiekimo“

Статьи по теме:

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главам стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к...

Посол Украины в Литве: сейчас количество погибших среди мирного населения выше военных потерь

Посол Украины в Литве Петр Бешта на пресс-конференции...

TOP новостей

Война в Украине. Разведка: ВСУ бьют по значимым для российской армии объектам

Война в Украине продолжается больше месяца. В последние...

На перроне Вильнюсского вокзала – выставка с целью привлечь внимание россиян к войне

На перроне Вильнюсского железнодорожного вокзала в...

Эксперт об исчезновении Шойгу: у него мог быть секретный план, который не понравился Путину

Обозреватель Марюс Лауринавичюс убежден в том, что...

Роскомнадзор заблокировал литовский Delfi на территории России Доступ ограничен и к сайту латвийского издания Delfi

Российские власти закрыли доступ к литовской и русской...

Специальный эфир Delfi: вырваться из Бердянска, и за что воют российские солдаты?

Литовский политолог Альвидас Медалинскас на...