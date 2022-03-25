"Сейчас надо вспомнить хрестоматийное правило - "в мирное время нет средств, а в военное - времени", основная проблема для воюющего народа - необходимые для борьбы ресурсы. Четвертая неделя войны. Наступил самый сложны в психологическом плане этап. Поэтому важен каждый шаг поддержки. Важна поддержка до победы", – сказал основатель и многолетний глава ARMYDAY Миндаугас К. Поцюс.
В Литве скупают и посылают в Украину транспортные средства, которые могут использоваться во время войны, запущено производство пуленепробиваемых жилетов, жители Литвы и компании жертвуют необходимый для войны реквизит. ARMYDAY Подключилась к сбору средств для закупки и производства реквизита для военных в Украине.
"Мы думали, как поучаствовать в борьбе украинцев. Мы понимаем, что только самоотверженная борьба украинцев может защитить нас от дальнейших действий непрогнозируемой армии, поэтому решили не придумывать новые инструменты помощи, а помочь тем, что мы умеем лучше всего. Мы будем варить солдатскую кашу и варить украинский борщ, а пожертвованные деньги передадим тем, кто лучше знает, в чем нуждается украинская армия", – сказал Поцюс.
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