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В субботу жители столицы Литвы, кажется начали готовиться к Пасхе и буквально заполонили магазины и рынки. Такое впечатление складывается, когда видишь фотографии читателя Delfi из магазинов и с рынка.
Eilė prekybos centre
Eilė prekybos centre
© DELFI montažas

Перед обедом около магазина стройтоваров в Вильнюсе, на ул. Укмергес, один житель столицы зафиксировал множество людей и поделился с порталом фотографиями. По фото видно, что жители отправились за покупками.

Eilė prekybos centre
Eilė prekybos centre
© DELFI montažas
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Мужчина сказал, что поток покупателей у входа не регулируется, очереди нет, люди сразу попадают внутрь. По его словам, в магазине людей много. В очереди у касс стоят больше чем по 10 человек.

"На стоянке полно машин. Свободных мест почти нет", - утверждает читатель, замечая, что люди правила соблюдают, они в масках.

"Люди соблюдают и расстояние", - продолжил он.

Eilė prekybos centre
Eilė prekybos centre
© DELFI montažas

Другой читатель Delfi Миндаугас прислал фотографию, сделанную на рынке Бенедиктаса.

У входа на рынок стоит множество людей. Покупателей сразу не пускают, поток регулируется, поэтому приходится ждать на улице.

Pirkėjų eilė
Pirkėjų eilė
© Skaitytojo nuotr.

Читательница Виктория прислала фотографию, сделанную у магазина на ул. Жальгирё, в Вильнюсе. Видно, что у входа стоит множество людей. Здесь поток покупателей регулируется.

Pirkėjų eilė
Pirkėjų eilė
© Skaitytojo nuotr.

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