Вильнюсцы оценили столичные микрорайоны: выяснилось, где жить лучше

В ходе исследования "Качество жизни" жителей Вильнюса просили оценить вильнюсские микрорайоны с точки зрения 5 аспектов: сообщение, безопасность, чистота и порядок, зеленые зоны и зоны развлечений и спектр услуг.
Исследование показало, что 10,7% участников опроса считают, что лучше всего жить в Старом городе, 8,3% – в Жверинасе, а 6,2% – в Антакальнисе.
"Естественно, что лучше всего были оценены те районы, где лучше сочетаются функции работы, досуга и отдыха, эти районы отличается стратегически удобной локацией и хорошо развитым сообщением. Кроме того, за долгое время эти районы зарекомендовали положительный имидж, стали желанным местом жительства. Однако при анализе определенных составляющих качества жизни, мнение горожан об удобствах отличается", – сказала представитель Darnu Group Аквиле Ляуданскене.
Вильнюсцы считают, что с точки зрения сообщения три лучших района в Вильнюсе - это Науяместис, Шнипишкес и Жирмунай - соответственно 13%, 8% и 7% участников опроса. С точки зрения безопасности лидирует Жверинас и Старый город (по 10%) а также Пилайте и Антакальнис (по 5%), а по чистоте и порядку – Старый город (17%), Жверинас (9%) и Пилайте (6%).
По мнению жителей больше всего зеленых зон и зон досуга в Веркяй, Жверинасе и Антакальнисе (соответственно 17%, 15% и 11%).
Больше всего государственных и коммерческих услуг, по мнению жителей, предоставляют в Старом городе, Науяместисе и Жирмунай (19%, 11%, 7%).
По данным Darnu group, исследование показало, что мнение жителей района не совпадает с мнением других респондентов. Например, сами жители Старого города не считают его лучшим местом для жизни. Этот район не попадает в ТОП-3 при оценке наилучших мест жителями Старого города.
Больше всего жизнью в своем районе довольны жители Антакальниса - 29,6% считают, что их район хорош с точки зрения всех 5 аспектов. На втором месте - Жверинас, лучшим районом его считают 28,4% местных жителей, 27% жителей Пилайте считают этот район лучшим местом в городе.