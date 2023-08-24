Вильнюсцы оценили столичные микрорайоны: выяснилось, где жить лучше

В ходе исследования "Качество жизни" жителей Вильнюса просили оценить вильнюсские микрорайоны с точки зрения 5 аспектов: сообщение, безопасность, чистота и порядок, зеленые зоны и зоны развлечений и спектр услуг.

Исследование показало, что 10,7% участников опроса считают, что лучше всего жить в Старом городе, 8,3% – в Жверинасе, а 6,2% – в Антакальнисе.

"Естественно, что лучше всего были оценены те районы, где лучше сочетаются функции работы, досуга и отдыха, эти районы отличается стратегически удобной локацией и хорошо развитым сообщением. Кроме того, за долгое время эти районы зарекомендовали положительный имидж, стали желанным местом жительства. Однако при анализе определенных составляющих качества жизни, мнение горожан об удобствах отличается", – сказала представитель Darnu Group Аквиле Ляуданскене.