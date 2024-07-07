Вильнюсцы оценили клубничный фестиваль как неудачное мероприятие

„Идея отличная, но хотелось бы больше клубники. Ярмарка – это здорово, поскольку бюджет сделали именно участники ярмарки, насколько мне известно, цены за места были высокие. Не хватило самого праздника, „клубничной“ деятельности. А ведь идея благодарная для ассортимента и деятельности. Может, просто не надо было называть фестиваль клубничным, тогда не было бы таких ожиданий? Хочется верить, что это был первый блин, в следующем ошибки исправят“, – комментировали другие.