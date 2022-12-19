Вильнюсцы обратились с открытым письмом к мэру из-за забастовки водителей

Гинте из Вильнюса рассказала о виденном на остановке.

"Я прочитала статью о забастовке в Вильнюсе. Я сначала очень поддерживала бастующих, думала, они бастуют ради повышения зарплат и фиксируемого обеденного перерыва. Но когда узнала, что они хотят узаконить... 0,2 промилле в организме водителей, пришла в ужас. Как же так? Водители, которые перевозят пассажиров, борются за то, чтобы ездить "тепленькими"?!

Уже сейчас автобусы не могут остановиться у тротуара, останавливаются в метре. И такое бывает не только зимой, когда лежит снег, но и летом! Дети, старики с больными ногами, люди невысокого роста с трудом забираются в транспорт.

Я видела, как одна женщина чуть не поскользнулась и не упала под автобус, заходя в него, хорошо, что другие вовремя ее подхватили. Мне даже нехорошо стало, когда я подумала, что "тепленький" водитель не заметил бы происходящего и тронулся с места. Неужели водители так плохо водят, что не могут остановиться у тротуара?

Уже не раз писали, что из-за забастовки люди мерзнут на остановках, поскольку приезжают не все автобусы и троллейбусы. Я думаю, что сейчас в Вильнюсе полно больных вирусными заболеваниями, это связано с забастовкой. Я так поняла, что профсоюзы представили расписание с выполнением 50% рейсов, но на деле транспорта на дорогах меньше. Они хотят справедливости, а сами ведут себя нечестно? Пусть сначала водители научатся подъезжать к тротуару, а потом чего-то требуют", – считает Гинте.

Другой читатель считает, что в решение проблемы должен вмешаться мэр.

"Недавно я с трудом вернулся домой. Что происходит с графиками движения транспорта? Утром график один, в обед - другой. Что толку с месячного проездного? Ведь все равно приходится ехать на другом транспорте. Не все могут себе позволить пользоваться услугами такси... Может, муниципалитет возместит нам эти расходы?

Или может пусть разрешит ездить по городу бесплатно на общественном транспорте? Ведь никто не обеспечивает нашу безопасность (люди лезут друг на друга, толкаются, это небезопасно), нет стабильности (автобусы ездят по какому-то лунному календарю). Хорошо, что сейчас не то страшное время COVID-19. Было бы жалко врачей. Хотя не надо и ковида, сейчас ходит грипп. Как тут не заболеешь, когда в транспорте тебе дышат прямо в лицо. Удачи врачам, после забастовки число пациентов вырастет.

Я понимаю водителей. Все хотят, чтобы условия жизни были лучше. Всем нелегко. Работа водителя нелегкая... Но если бастуют, почему не гарантируют 50% услуг. Если условие не соблюдают, почему никто ничего не делает? Ведь это – нарушение. Мне не хватает инициативы и вмешательства уважаемого мэра Ремигиюса Шимашюса.

Мэр, не каждый, как вы, может ездить на работу на велосипеде. Люди не хотят даже сесть в автобус, они вынуждены пихаться у дверей, ведь потом могут и не выйти на своей остановке. Автобусы переполнены, дышать нечем. Станет плохо, тебя задавят. Кажется, мы вернулись в темные времена, будет о чем рассказать детям, прекрасно!" – иронизировал вильнюсец.