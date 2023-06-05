О стекающей в реку пене в центре Вильнюса, около Green Hall сообщили 5 июня, в 15 ч.
Представитель Grinda Эгидиюс Степонавичюс прокомментировал ситуацию.
"В Шешкине есть дождевой парк, там во время дождей скапливается дождевая вода. Вода туда попадает, накапливается, а потом ее сливают в реку около Green Hall. Поскольку система новая, мы пытались набрать больше воды и посмотреть, как на большое количество воды реагирует водосборник, сейчас воду понемногу спускают", – сказал он.
По словам Степонавичюса, вода будет течь около часа.
"Может быть, там вода смешалась с пыльцой", – сказал он.
Степонавичюс заметил, что на место выезжали инспекторы охраны природы и подтвердили, что никаких опасных стоков нет.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые факты от Тапинаса: в Игналине поставлен "рекорд" расчета разными банковскими картами
Общественный деятель Андрюс Тапинас вместе с...
В прошлом году выросли доходы и прибыль крупных сетей: ждет год перелома
В прошлом году улучшилась прибыль и доходы почти всех...
Мошенники используют имя Delfi, пользуются даже трагедией 15-летнего Миколаса
В последние недели в интернете появляется все больше...
Объявлен конкурс на замещение должности директора Вильнюсского старого театра
В понедельник Министерство культуры объявило конкурс...
Эфир Delfi c Александром Мусиенко: ВСУ, Запорожское направление, действия РДК, что в Бахмуте?
Минобороны РФ сообщило, что крупномасштабное Украины...