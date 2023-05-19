Вильнюсцы – о начинающемся кризисе: одни уже живут от зарплаты до зарплаты, другие лишились работы

Уже сейчас 37% участников опроса живут от зарплаты до зарплаты (351 человек). 7% респондентов снизили зарплату (62). 6% участников опроса лишились работы (57 человек).
3% отметили (311 голосов), что ничего не менялось, а 11% (108) радовались повышению зарплат. Вопрос показался неактуальным 5% респондентов (51 человеку).
MadeinVilnius.lt проводил опрос с 8 по 12 мая. В опросе участвовали 940 человек.
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