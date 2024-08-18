Вильнюсцы недовольны: автобусы ходят, как хотят, ждать приходится и по 40 минут

Арнас, проживающий в Антэжеряй ( Вильнюсский район ), сталкивается с трудностями при поездке на работу в Вильнюс. По словам собеседника, хотя в последнее время ситуация с автобусами немного улучшилась (теперь есть два маршрута вместо одного), поездки по-прежнему слишком редки.

„Например, утром, чтобы поехать на работу в центр или куда-нибудь в сторону города, нужно сесть на автобус №32, который ходит утром каждые 20, а иногда и 40 минут. <…> Ситуация еще хуже по возвращении с работы, потому что было несколько случаев, когда автобус пропускаешь на несколько минут, а потом приходится ждать 20-40 минут, пока придет еще один автобус. В итоге вся поездка занимает больше времени, чем поездка из Вильнюса в Каунас, хотя от Старого города Вильнюса до дома нужно проехать около 10–15 километров“, — говорит Арнас.