Вильнюсцы недовольны: автобусы ходят, как хотят, ждать приходится и по 40 минут

Арнас, проживающий в Антэжеряй (Вильнюсский район), сталкивается с трудностями при поездке на работу в Вильнюс. По словам собеседника, хотя в последнее время ситуация с автобусами немного улучшилась (теперь есть два маршрута вместо одного), поездки по-прежнему слишком редки.
„Например, утром, чтобы поехать на работу в центр или куда-нибудь в сторону города, нужно сесть на автобус №32, который ходит утром каждые 20, а иногда и 40 минут. <…> Ситуация еще хуже по возвращении с работы, потому что было несколько случаев, когда автобус пропускаешь на несколько минут, а потом приходится ждать 20-40 минут, пока придет еще один автобус. В итоге вся поездка занимает больше времени, чем поездка из Вильнюса в Каунас, хотя от Старого города Вильнюса до дома нужно проехать около 10–15 километров“, — говорит Арнас.
По его словам, не спасает и маршрут второго автобуса курсирующего по маршруту.
„Часто в расписании интервалы очень близко друг к другу, поэтому к тому времени, как вы доберетесь до второй остановки, он уже ушел, и вам придется долго ждать прибытия следующего автобуса“, - говорит собеседник.
Больше общественного транспорта – только с сентября
По данным предприятия Вильнюсского городского самоуправления Susisiekimos paslaugos, количество поездок на общественном транспорте в последние годы увеличилось и вернулось к допандемическому периоду. Однако летом автобусов и троллейбусов ходит меньше.
„В летний сезон количество поездок на общественном транспорте снижается примерно на 25-30%, соответственно уменьшается количество транспортных средств на городских маршрутах и интервалы между поездками. В этом летнем сезоне, с 22 июня до 31 августа работают на 20% меньше общественного транспорта, чем до начала летнего сезона“, - комментирует старший аналитик-инженер по планированию движения общественного транспорта Виктория Катилене.
С начала сентября из гаражей планируется вывести больше общественного транспорта, то есть с началом учебного года и возвращением на работу жителей Вильнюса. Соответственно, автобусы и троллейбусы будут ходить чаще и иметь большую вместимость, чем в летний сезон.
По словам В. Катилене, на изменение количества транспортных средств на маршрутах обычно влияют имеющиеся у перевозчиков ресурсы, например, рост заболеваемости в зимний сезон или введение новых маршрутов в систему общественного транспорта.
„Например, в этом году 22 апреля в столице начал работать новый маршрут N 123 электробус малой вместимости, что улучшило транспортное сообщение для жителей Вильнюса и гостей города, едущих из Жемейи Панеряй в центр, в сторону площади Лукишкю.
А в 2023 году с сентября курсирует новый маршрут электробуса малой вместимости – N125 Fabijoniškės – Visorių g. – Bajorai – Mokslininkų g. – Visoriai. Он предназначен для сообщения между соседними жилыми районами (Висоряй, Байорай, Фабийонишкес) и учебными заведениями, а также основным пересадочным пунктом - кольцом Фабийонишкес“, - говорит представитель компании.
В настоящее время маршруты в столице обслуживают компании Transrevis, Vilniaus viešasis transportas и Kautra.
Водители спешат уехать
Арнас указывает на еще одну проблему — он может опоздать на автобус, даже если придет вовремя. Потому что некоторые водители уезжают с остановки на 1-2 минуты раньше расписания, поэтому часть пассажиров остается.
В ЗАО Vilniaus viešasis transportas“ (VVT) утверждают, что знают об этой проблеме.
„Да, иногда бывает, что водители торопятся приехать или уехать на минуту или несколько раньше. По нашей внутренней статистике, в первом полугодии зафиксировано около 5% таких случаев. Это значит, что такой процент всех транспортных средств на остановках поспешил уехать хотя бы на минуту“, - комментирует представитель VVT Гинтаре Жалите-Штарене.
В компании говорят, что понимают, что даже небольшие отклонения от расписания могут доставить пассажирам неудобства, поэтому рекомендуют отслеживать трафик в режиме реального времени в приложениях Traffi или M.ticket.
Представители Вильнюсского общественного транспорта отмечают, что ажиотаж обычно вызван изменением условий дорожного движения во время летних и сезонных отпусков. Компания уверяет, что ищет способы уменьшить случаи отклонения от расписания.
„Например, система e.bilietas со встроенной навигацией дает водителю возможность отслеживать, когда ему нужно покинуть ближайшую контрольную остановку. Цифровая пунктуальность также регулярно отслеживается и контролируется с использованием данных, передаваемых GPS-оборудованием транспортных средств. Конечно, мы постоянно говорим с водителями о важности пунктуальности движения транспорта для пассажиров и для них самих“, — говорит Гинтаре Жалите-Штарене.
Правда, общественный транспорт тоже может задерживаться из-за дорожных работ, которых летом в столице немало. На улице Калварию в настоящее время ведутся работы по реконструкции канализации. Ограничено движение транспорта, временно меняются маршруты общественного транспорта.
На улицах столицы проходят тестовые пробеги новых троллейбусов
Новые троллейбусы вышли на улицы Вильнюса. Пока это лишь тестовые поездки, которые будут проводиться с целью оценить функциональность систем и реальный расход электроэнергии при эксплуатации автомобиля.
По данным компании Вильнюсского общественного транспорта, всего будет проведено четыре тестовых поездки. За одну поездку троллейбус проедет около 50 км по определенному маршруту. Для имитации пассажиров троллейбусы будут загружены мешками с песком массой 2500 кг.
Во время поездок будут фиксироваться такие параметры, как внешняя и внутренняя температура, состояние дороги, расход электроэнергии на преодоление определенного расстояния, отмечают в компании.
На данный момент тестовые пробеги проходят 20 новых троллейбусов.
В прошлом году Вильнюсское самоуправление заключило договор с компанией Škoda Electric, согласно которому приобрело 91 троллейбус. Общая стоимость контракта составляет более 52 млн евро.
Обсуждают возможность расширения сети маршрутов
В начале этого года компания Вильнюсского самоуправления Susisiekimo paslaugos объявила, что рассматривает возможность расширения сети маршрутов за счет введения новых, изменения существующих и увеличения их частоты. Компания пообещала объявить тендер на перевозчика.
„Необходимы изменения в системе общественного транспорта, предусматривающие изменение существующих маршрутов, введение новых маршрутов, частоту движения общественного транспорта и обновление транспортных средств“, - сказала BNS в январе представитель Susisiekimo paslaugos Грета Василяускайте.
По ее словам, проходящие консультации направлены на подготовку к возможному тендеру.
Будущий перевозчик должен предлагать услуги по предусмотренному расписанию, перевозить пассажиров будут новыми автобусами. По предварительным данным, он должен обслуживать 20 маршрутов, иметь не менее 92 автобусов и 10% транспортного резерва. Автобусы должны быть электрическими и иметь не менее 14 пассажирских мест.