Вильнюсцы не видят разницы между работой местных водителей городских автобусов и водителей из Ганы

35% участников опроса не заметили никакой разницы и считают, что все водители управляют автобусами одинаково (608 человек). 25% пассажиров (433 человека) недовольны качеством работы водителей из Африки.
18% довольны работой иностранцев (306 человек). Еще 23% респондентов сказали, что этот вопрос неактуален (397 голосов).
Опрос проводился с 29 января по 2 февраля. В нем участвовали 1744 читателей портала.
Компания Transrevis уверяла, что работники из Ганы очень доброжелательные, дружелюбные, открытые, всегда готовы пройти на помощь. Сообщалось, что эти водители получают такую же зарплату, как и литовские водители.