Вильнюсцы не верят, что Национальный стадион будет построен

Как показал опрос MadeinVilnius.lt, 41% жителей (960 голосов) считают, что Национальный стадион не будет построен.
"Я не верю в это, потому что уже отмыто столько денег и люди столько раз разочаровывались, что, кажется, этому нет конца. А еще цена ненормальная, в несколько раз выше, чем в Каунасе, даже не считая тех денег, которые в него уже вложены", - комментируют читатели.
Наоборот, 30 % респондентов (703 голоса) верят в проект только потому, что проект перешел к компании Hanner.
"Стадион будет построен. Идеальное сочетание деловых и общественных интересов. Кстати, футбольный стадион на 44 000 мест в столице Ганы был построен в 1962 году. Сейчас в Вильнюсе много водителей автобусов из Ганы, которые с нетерпением ждут стадиона в Вильнюсе", - говорят другие.
Еще 19 % (443 голоса) считает, что стадион будет построен, но точно не раньше 2026 года. Они дают на строительство Национального стадиона пять лет. Еще 11% (258 голосов) говорят, что вопрос стадиона для них неактуален.
Опрос MadeinVilnius.lt проводился с 5 до 9 февраля. Всего в нем приняли участие 2364 читателя.
Индексация цен должна быть согласована в концессионном договоре проекта в феврале. По словам мэра столицы Валдаса Бенкунскаса, только фактическая стоимость строительства с начала 2020 г. до 2022 года увеличился на 40 %. Однако муниципалитет готовится взять на себя лишь часть подорожания.
По данным Вильнюсского городского самоуправления, после индексации Национальный стадион со всем многофункциональным комплексом должен стоить примерно на 2,4 млн евро больше, чем планировалось ранее, т.е. 158,4 млн евро.
По словам мэра, стоимость строительных работ увеличилась на 28 млн евро, еще добавились и новые работы (3 тыс. дополнительных мест на стадионе и универсальная арена), т.е. 10 млн евро. Однако утверждается, что почти 36 млн евро можно сэкономить, взяв кредит всего на 2 года, а не на 22 года, как планировалось ранее.
Ранее BaltCap столкнулся с репутационными проблемами после того, как выяснилось, что бывший партнер фонда Шарунас Степуконис, возможно, проиграл в казино более 30 млн евро. Владелец Hanner Арвидас Авулис утверждает, что строительство стадиона может завершиться к концу 2026 года. Завершить строительство раньше нет возможности, поскольку сейчас все работы остановлены.