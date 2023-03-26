Вильнюсцы не считают, что с новым мэром придут большие перемены

Опрос показал, что 44% (904 голоса) респондентов не думают, что новый мэр изменит столицу. По их мнению, в Вильнюсе ничего не изменится, все останется по-прежнему. 30% (619 голосов) участников опроса оценивают будущее города пессимистично и думают, что при новом мэре будет хуже, чем было до этого.

Оптимистический прогноз сделали лишь 23% (486) жителей. Респонденты этой группы считают, что город ждет светлое будущее, все изменится к лучшему.

3% (64 голоса) респондентов считали этот вопрос неактуальным.

В опросе участвовали 2073 жителя столицы.

Бенкунскас после того как узнал о победе, обещал, что будет стремиться к тому, чтобы Вильнюс стал особенным городом в Европе. В планах мэра было не только обновление и ремонт городской инфраструктуры, но и расширение системы образования, усовершенствование системы общественного транспорта.