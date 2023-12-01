Вильнюсцы не получают выплаты на аренду жилья, поэтому боятся остаться на улице

 
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ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Вильнюсцы, которым компенсируют часть расходов на аренду жилья, жалуются, что уже два месяца не получают денег и не могут заплатить за аренду. Причина - большое число претендентов на такую помощь. Министерство социальной защиты и труда (Соцмин) обещает, что в скором времени деньги будут выплачены, но жители не верят обещаниям и боятся выселения. Об этом рассказали журналисты LNK.

Виктория из Вильнюса уже два месяца не получает деньги на аренду. Мать двоих детей не может выплатить всю сумму на свою зарплату.

"Я работаю поваром. Зарплата у меня небольшая, поэтому мне нелегко", – сказала женщина.

По словам Виктории, из-за того, что опаздывают компенсации, приходится залезать в долги.

"В прошлом месяце мне пришлось брать деньги в долг, чтобы заплатить за жилье, в этом месяце я снова обратилась, пытаюсь как-то достучаться, чтобы хотя бы узнать, когда именно заплатят деньги", – сказала она.

Vilniaus miesto būstas отмечает, что в этом году за компенсациями обратилось почти в два раза больше людей, чем в прошлом, поэтому денег не хватило.

"Если в прошлом году за весь год было 3400 заявок, то в этом до 31 октября поступило 5950Я, – сказала директор Vilniaus miesto būstаs Росита Жибелене.

Соцмин отмечает, что планы составляют по предыдущему году, поэтому в этом году никто не думал, что будет такой наплыв просителей.

"В следующем году, конечно же, денег выделим больше. Если рост не будет таким большим, как в этом году, то опозданий с выплатой средств не будет", – сказал вице-министр Мартинас Шюркус.

Жители возмущены тем, что никто им не говорит, когда появятся деньги.

"Мы спрашиваем, как, когда? Ответ такой - нет финансирования, не хватает средств – когда будут деньги, никто не знает, никакой информации не предоставляют", – сказала Виктория.

Представители Vilniaus miesto būstas утверждают, что не все жители понимают назначение этой выплаты.

"По договору, арендатор обязан платить за аренду, а назначение компенсации – компенсировать уже выплаченные деньги", – сказала Жибелене.

Викторию это не утешает, ведь если она не будет получать компенсацию вовремя, может остаться на улице с двумя детьми.

"Хозяин ждать не будет, я не могу сказать: извините, в этом месяце мне нечем заплатить, потому что я не получила обещанную компенсацию", – сказала она.

"Мы успокаиваем всех получателей компенсаций, деньги будут на этой неделе", – сказала Жибелене.

"Выплатят всю сумму с той даты, с которой назначена компенсация", – прибавил Шюркус.

Vilniaus miesto būstas отмечает, что в будущем больше внимания будет уделять проверке получателей компенсаций.

"По закону, если у арендаторов будет задолженность больше чем за 3 месяца, мы попросим либо предоставить гарантию, либо выплатить задолженности, и только после этого переведем компенсацию", – сказала Жибелене.

В этом году на компенсации выделили 6,2 млн. евро, в следующем запланировано 9 млн.

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